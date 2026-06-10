اسماعیل حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه دشمن در جریان جنگ چهل‌روزه زیرساخت‌های انرژی کشور را هدف قرار داد و شاهد بودیم پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را بمباران کرد و در حمله اخیر نیز پتروشیمی کارون در بندر ماهشهر مورد حملات دشمن قرار گرفت که جمهوری اسلامی ایران بلافاصله به این اقدامات پاسخ داد، درباره اهداف دشمن از گفت: در جنگ رمضان، چه در میدان و چه در کف خیابان، دشمنان از ملت ایران و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی شکست خوردند و متحمل شکستی مفتضحانه شدند. دشمنان با برنامه و اهداف خاصی حملات را علیه کشور ایران آغاز کردند، آنان از ابتدای این جنگ اهدافی را برای خود تعریف کرده بودند؛ از جمله نابودی نظام جمهوری اسلامی، از بین بردن توان موشکی کشور، نابودی صنعت هسته‌ای و تجزیه ایران را برای خودشان در نظر داشتند، اما در جنگ نظامی به هیچ‌یک از این اهداف دست نیافتند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان پس از این ناکامی، اهداف خود را به‌طور موقت به موضوع بازگشایی تنگه هرمز تقلیل دادند، اما در این زمینه هم در جنگ نظامی با شکست مواجه شدند. پس از آن، به جنگ تاب‌آوری ملت ایران روی آوردند و هدف قرار دادن انرژی کشور را می‌شود در این بحث تحلیل کرد که دشمنان با مورد هدف قرار دادن بخش‌های تجاری کشور و صنایع پتروشیمی، تلاش کردند فشار خود را در این حوزه متمرکز کنند. حمله به این بخش‌ها را می‌توان در چارچوب جنگ علیه تاب‌آوری ملت ایران و با هدف شکستن مقاومت مورد بررسی قرار داد.

حسینی با بیان اینکه در طول ۱۰۰ شبانه‌روز گذشته مردم یک لحظه میدان را خالی نکردند، اظهار داشت: شاهد بودیم و هستیم که در طول این ۱۰۰ روز، مردم هر روز پرشورتر از گذشته در میدان‌ها، خیابان‌ها و محلات حضور پیدا کرده‌اند. اتفاقی کم‌سابقه و حتی بی‌سابقه در تاریخ رخ داد که آن هم حضور معجزه‌گونه مردم است؛ به‌نوعی خیزش و بیداری عمومی در میان مردم شکل گرفت و مبعوث شدند و همه دنیا هم شاهد این ایستادگی و مقاومت مردم ما هستند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در جنگ علیه تاب‌آوری ملت، یکی از اهداف اصلی خود را زیرساخت‌های حوزه انرژی قرار داده‌اند، گفت: دشمنان برای رسیدن به اهداف خودشان، تعدادی از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور در پارس جنوبی و برخی نقاط دیگر را هدف قرار دادند و اخیراً نیز به یک پتروشیمی حمله کردند. هدف آنان از این اقدامات، شکستن مقاومت ملت و وارد کردن فشار به مردم است. اما مردمی که زیر شلیک موشک ایستادگی می‌کنند و شعار «الله‌اکبر» سر می‌دهند، قطعاً در برابر فشارهای اقتصادی و مشکلات ناشی از این اقدامات نیز تسلیم نخواهند شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اطمینان داریم که دشمنان در این جنگ علیه تاب‌آوری ملت هم شکست خواهند خورد و ملت ما مقاوم خواهند ایستاد.

وی با اشاره به پاسخ سریع نیروهای مسلح به دشمن در پی هدف قرار دادن یک پتروشیمی در بندر ماهشهر گفت: در مقابل، شاهد بودیم نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ این جنایات صهیونیست‌ها را با صلابت داده‌اند؛ چه در تجاوزهای پیشین و چه در تجاوز اخیر به یکی از پتروشیمی‌ها، نیروهای مسلح کشور در کمترین زمان ممکن پاسخ لازم را ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید آن اثری که دشمنان در پی هدف قرار دادن انرژی ما هستند تا بر زندگی مردم بگذارند و تاب‌آوری ملت را تضعیف کنند و بشکنند، محقق نخواهد شد و در این جبهه هم شکست خواهند خورد. همان‌گونه که در جنگ نظامی به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافتند، در جنگ اقتصادی، جنگ تاب‌آوری ملت و جنگ اراده‌ها هم شکست خواهند خورد. ان‌شاءالله اراده ملت ایران بر اراده دشمنان غلبه خواهد کرد و ملت ایران پیروز این میدان خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پالایشگاه‌هایی که در جنگ چهل‌روزه مورد حمله قرار گرفته بودند، روند بازسازی‌شان آغاز شده و فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، گفت: همراه آقای شریعتی و به نمایندگی از کمیسیون انرژی، دو تا سه هفته قبل از مجموعه‌های آسیب‌دیده در پارس جنوبی بازدید داشتیم. در این بازدید، هم پالایشگاه‌های مورد اصابت قرارگرفته و هم پتروشیمی آسیب‌دیده مورد بررسی قرار گرفتند.

سخنگوی کمیسیون انرژی عنوان کرد: خوشبختانه عملیات آواربرداری و بازسازی آغاز شده و بخش قابل توجهی از آواربرداری به انجام رسیده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰ درصد از ظرفیت گازی از دست‌رفته پالایشگاه تا پیش از آغاز فصل سرد سال به مدار تولید بازگردد.

وی گفت: همچنین پیش‌بینی می‌شود عملیات بازسازی کامل در مدت کمتر از دو سال به پایان برسد. این بازسازی با اتکا به دانش بومی و توان مهندسان ایرانی انجام خواهد شد. افزون بر این، بخش‌هایی از تأسیسات با طراحی و فناوری‌های جدید بازسازی می‌شوند و همراه با ارتقای ظرفیت تولید، به بهره‌برداری خواهند رسید.

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