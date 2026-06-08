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آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خود نخستین زندانی آشوب خواهد شد

آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خود نخستین زندانی آشوب خواهد شد
کد خبر : 1796118
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سخنگوی وزارت امورخارجه نوشت: آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خود نخستین زندانی آشوب خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: آن که از آشوب نردبان می‌سازد، خیال می‌کند بر مردمان حاکم خواهد شد، حال آنکه خود نخستین برده آشوب خواهد بود.

وی ادامه داد: آن که از عمل به تعهداتش سر بپیچد و از صلح روی بگرداند، و به دنبال سودجویی از طریق کین‌توزی، فریب و نزاع دائمی باشد، محکوم به زحمت مدام خواهد بود. وی ناگریز به برافروختن هر روزه آتش تازه‌ای است تا آتش کهنه را شعله‌ور نگاه دارد. چنین کسی نه مالک بحران، بلکه محتاج آن است؛ و محتاج، هرگز مقتدر نخواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: فتنه‌‌انگیزان، بیش از آنکه معمار قدرت باشند، زندانیان نیرویی اهریمنی هستند که خود رها کرده‌اند؛ نیرویی که سرانجام میان دوست و دشمن، بانی و قربانی، تفاوتی نمی‌گذارد. زبونی نهایی آنان نیز از همین‌جا آغاز می‌شود؛ از لحظه‌ای که درمی‌یابند نیرویی که برای تسلط بر دیگران آفریده بودند، دیگر از فرمانشان خارج شده است.

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