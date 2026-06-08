همچنین در این جلسه افزایش کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و حق پرستاری یا مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در سال ۱۴۰۵ نیز به تصویب رسید.

به موجب این تصویب‌نامه میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی روزانه و شبانه‌روزی بابت نگهداری و مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی کارگاه‌های تولیدی حمایتی معلولان و حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی‌شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و سایر منابع مصوب مربوط تعیین شد.

هیئت وزیران در مصوبه دیگر خود درصد موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را تعیین کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین شده است.

با این توضیح که مطابق تبصره (۳) ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر این اساس هیئت وزیران به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش یازده و نیم درصد به ۹ درصد ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.

هیئت وزیران همچنین در مصوبه دیگر خود به جهت اینکه طرح راه‌اندازی شرکت گسترش الیاف شیشه مرند در حوزه فرآوری مواد معدنی قرار دارد به سازمان توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران مجوز داد تا در راه‌اندازی طرح مزبور مشارکت کند.