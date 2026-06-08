رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح کرد؛
رادیوداروهای ایرانی در خدمت بیش از یکونیم میلیون بیمار
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید بر جایگاه این سازمان در عرصه فناوریهای پیشرفته گفت: در حال حاضر سالانه بیش از یکونیم میلیون بیمار در 230 مرکز پزشکی و درمانی کشور از خدمات مبتنی بر رادیوداروهای تولید داخل بهرهمند میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اعضای کمیسیونهای عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه 18 خردادماه) با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، با محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین بهروز کمالوندی و محمدرضا کاردان و حسین درخشنده، معاونان وی، درباره آخرین مسائل و موضوعات صنعت هستهای کشور به گفتوگو پرداختند.
محمد اسلامی در این نشست ضمن ارائه توضیحات مفصل درخصوص دستاوردهای صنعت هستهای، با اشاره به جایگاه سازمان انرژی اتمی ایران در حوزه فناوریهای پیشرفته اظهار کرد: سازمان انرژی اتمی ایران در زمره مجموعههای پیشرو کشور در عرصه فناوریهای نوین قرار دارد و دستاوردهای ارزشمند آن با اتکا به دانش، تخصص و تلاش پژوهشگران، متخصصان و دانشمندان ایرانی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از علوم، فناوریها و صنایع راهبردی به صنعت هستهای وابسته هستند، افزود: این صنعت در تأمین و تولید تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز پالایشگاهها، پتروشیمیها، صنایع فولاد، سیمان و سایر بخشهای صنعتی کشور نقش مؤثری ایفا میکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به نقش فناوری هستهای در حفاظت از محیط زیست، منابع آب، هوا و خاک تصریح کرد: فناوریهای نوینی همچون پلاسما و پرتودهی، کاربردهای گستردهای در حوزههای پزشکی، بهداشت و درمان، کشاورزی و محیط زیست دارند و میتوانند به حل بسیاری از چالشهای کشور کمک کنند.
رادیوداروهای ایرانی در خدمت بیش از یکونیم میلیون بیمار
اسلامی با اشاره به دستاوردهای صنعت هستهای در حوزه سلامت گفت: تاکنون 76 نوع رادیوداروی تشخیصی، درمانی و تسکینی در کشور تولید شده است و جمهوری اسلامی ایران در این حوزه در تراز کشورهای پیشرو جهان قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر سالانه بیش از یکونیم میلیون بیمار در 230 مرکز پزشکی و درمانی کشور از خدمات مبتنی بر رادیوداروهای تولید داخل بهرهمند میشوند.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت حرکت در مرزهای دانش اظهار کرد: در حوزه سلامت به دستاوردهای مهمی دست یافتهایم که از جمله آنها میتوان به صادرات رادیوداروهای ایرانی به کشورهای مختلف اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به فعالیتهای گسترده سازمان در حوزه فناوری پلاسما گفت: این فناوری در درمان زخمهای دیابتی و مزمن، زخمهای ناشی از سرطان و نیز در حوزه محیط زیست کاربردهای مؤثری دارد.
اسلامی ادامه داد: فناوری پلاسما در تصفیه آب، پسابها و شیرابههای صنعتی نیز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مطلوبی از اجرای این طرحها حاصل شده است.
کاربرد فناوری هستهای در کشاورزی و امنیت غذایی
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به ظرفیتهای فناوری هستهای در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اظهار کرد: سالانه حدود 130 میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید میشود که متأسفانه حدود 30 درصد آن به دلایل مختلف دچار ضایعات و هدررفت میشود.
وی افزود: بهرهگیری از فناوریهای هستهای و پرتودهی میتواند با افزایش ماندگاری محصولات، حذف آفات و کاهش باقیمانده سموم، نقش مهمی در ارتقای بهرهوری و کاهش ضایعات ایفا کند.
اسلامی تأکید کرد: فناوری هستهای تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ملی، امنیت غذایی و بهبود معیشت کشاورزان و خانوادههای ایرانی دارد. در همین راستا اقدامات مؤثری برای توسعه زیرساختهای پرتودهی در کشور انجام شده و هماکنون ظرفیت پرتودهی سالانه 500 هزار تن محصولات کشاورزی فراهم شده است.
شتاب توسعه نیروگاههای اتمی در سالهای اخیر
معاون رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توسعه برق هستهای در کشور گفت: دستیابی به ظرفیت 20 هزار مگاوات برق هستهای از مطالبات و تأکیدات راهبردی امام شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رضواناللهتعالیعلیه) بوده و بر همین اساس توسعه نیروگاههای اتمی در سالهای اخیر با سرعت بیشتری در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وی افزود: در روزهای اخیر نیروگاه اتمی بوشهر موفق به ثبت رکورد تولید 80 میلیارد کیلوواتساعت برق هستهای شد؛ دستاوردی که موجب صرفهجویی در مصرف 131 میلیون بشکه نفت خام یا 21.3 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی شده است.
اسلامی ادامه داد: همچنین فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر طی سالهای گذشته از انتشار بیش از 86.3 میلیون تن گازهای آلاینده زیستمحیطی جلوگیری کرده که نشاندهنده نقش مؤثر انرژی هستهای در تحقق توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست است.
وی تأکید کرد: واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر اکنون در حال احداث هستند؛ این پروژهها یکی از بزرگترین طرحهای عمرانی کشور است که با سرمایهگذاری 10 میلیارد دلار ساخته میشود.
وی با اشاره به رونمایی و ابلاغ سند جامع راهبردی صنعت هستهای در سال 1401 اظهار کرد: بر اساس این سند، احداث نیروگاههای اتمی در پنج نقطه از سواحل کشور با هدف افزایش سهم برق هستهای در سبد انرژی کشور در دستور کار قرار گرفته و این پروژهها مطابق برنامهریزیهای انجامشده در مسیر اجرا قرار دارند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه به تشریح آخرین وضعیت فعالیتهای صلحآمیز هستهای کشور در حوزههای چرخه سوخت، تولید آب سنگین و سایر بخشهای راهبردی این صنعت پرداخت.
در ادامه این نشست، رئیس و اعضای کمیسیونهای عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاهها، پرسشها و پیشنهادهای خود را درباره آخرین موضوعات صنعت هستهای کشور، بهویژه در حوزههای رادیوداروها، توسعه معادن، برق هستهای، کشاورزی، صنعت و فناوریهای نوین مطرح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای متخصصان صنعت هستهای کشور، فعالیتهای این حوزه را اقتدارآفرین، امیدبخش و نماد خودباوری ملی دانسته و بر حق مسلم و غیرقابل انکار ملت ایران برای بهرهمندی از فناوری صلحآمیز هستهای تأکید کردند.
در پایان این نشست، اعضای کمیسیونهای عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توسعه هرچه بیشتر کاربردهای فناوری هستهای در بخشهای مختلف کشور، بهویژه در حوزههای انرژی، عمران، سلامت، کشاورزی و صنعت، خواستار تهیه گزارش جامع از ظرفیتها، دستاوردها و چالشهای پیشروی این صنعت راهبردی به منظور تسهیل فرآیندهای حمایتی و رفع موانع موجود شدند.