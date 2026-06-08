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در پیامی؛

رئیس‌جمهور پیروزی حزب نخست‌وزیر ارمنستان در انتخابات پارلمانی را تبریک گفت

رئیس‌جمهور پیروزی حزب نخست‌وزیر ارمنستان در انتخابات پارلمانی را تبریک گفت
کد خبر : 1796100
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رئیس‌جمهور در پیامی پیروزی حزب میثاق مدنی در انتخابات پارلمانی ارمنستان را به نخست‌وزیر این کشور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک پیروزی نیکول پاشینیان و حزب میثاق مدنی در انتخابات پارلمانی ارمنستان ابراز اطمینان کرد که در دوره جدید نیز روند پویا و رضایت‌بخشی که در روابط دو کشور در سال‌هاى اخیر ایجاد شده است، با همکارى‌هاى بیشتر و سازنده‌تر دو کشور بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد یافت، روندی که به تأمین منافع دو کشور و تحکیم صلح، ثبات و توسعه در منطقه کمک خواهد کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقاى نیکول پاشینیان
نخست‌وزیر محترم جمهوری ارمنستان

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی در جمهوری ارمنستان و پیروزی حزب میثاق مدنى تحت رهبرى جناب‌عالى تقدیم نمایم.

ابراز اعتماد مجدد مردم ارمنستان به دولت جناب‌عالى، نشان‌دهنده خواست و آرزوی آنان براى تداوم سایت‌های معطوف به تقویت صلح، توسعه، ثبات و همکارى‌های منطقه‌ای در قفقاز مى‌باشد.

اطمینان دارم در دوره جدید نخست‌وزیرى جناب‌عالى روند پویا و رضایتبخشی که در روابط دو کشور در سال هاى اخیر ایجاد شده است با همکارى‌هاى بیشتر و سازنده‌تر دو کشور بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد یافت. روندی که به تأمین منافع دو کشور و تحکیم صلح، ثبات و توسعه در منطقه کمک خواهد کرد.

براى جناب عالى، دولت و ملت دوست و همسایه ارمنستان صلح، رفاه و سعادت و سربلندی آرزو می‌کنم.

انتهای پیام/
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