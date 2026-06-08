متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقاى نیکول پاشینیان

نخست‌وزیر محترم جمهوری ارمنستان

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی در جمهوری ارمنستان و پیروزی حزب میثاق مدنى تحت رهبرى جناب‌عالى تقدیم نمایم.

ابراز اعتماد مجدد مردم ارمنستان به دولت جناب‌عالى، نشان‌دهنده خواست و آرزوی آنان براى تداوم سایت‌های معطوف به تقویت صلح، توسعه، ثبات و همکارى‌های منطقه‌ای در قفقاز مى‌باشد.

اطمینان دارم در دوره جدید نخست‌وزیرى جناب‌عالى روند پویا و رضایتبخشی که در روابط دو کشور در سال هاى اخیر ایجاد شده است با همکارى‌هاى بیشتر و سازنده‌تر دو کشور بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد یافت. روندی که به تأمین منافع دو کشور و تحکیم صلح، ثبات و توسعه در منطقه کمک خواهد کرد.

براى جناب عالى، دولت و ملت دوست و همسایه ارمنستان صلح، رفاه و سعادت و سربلندی آرزو می‌کنم.