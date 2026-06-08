معاون امنیتی - انتظامی استاندار خراسان رضوی :
پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی تدفین می شود
مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب بهصورت جداگانه برگزار میشود و تدفین در حرم مطهر رضوی در مشهد انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، معاون امنیتی - انتظامی استاندار خراسان رضوی امروز در حاشیه نشست خبری تشریح ابعاد، اهداف و برنامههای «رویداد نخبگانی خرد ملی برای ایران برخاسته» در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: براساس مصوبه ملی هرگونه اطلاعرسانی در خصوص تشییع و تدفین رهبر شهید فقط از طریق دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای اعلام میشود.
امیرالله شمقدری اضافه کرد: تصمیم کلی برای برگزاری مراسم تشییع اتخاذ شده است، اما زمان و جزئیات دقیق این مراسم صرفاً از طریق دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید اطلاعرسانی خواهد شد که از تهران آغاز خواهد شد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس مصوبه ملی، هرگونه اطلاعرسانی در این زمینه باید تنها از طریق این دفتر انجام شود و سایر نهادها از اعلام مستقل جزئیات خودداری کنند.
شمقدری همچنین با اشاره به ملاحظات اجرایی این مراسم افزود: در طراحی برنامهها تلاش شده است آسایش و ایمنی مردم در اولویت قرار گیرد و از ایجاد ازدحام یا بروز آسیبهای احتمالی جلوگیری شود. مسیرهای در نظر گرفتهشده برای برگزاری مراسم نیز باید مناسب و قابل تردد باشند.
وی اظهار کرد: در صورتی که در مسیر نهایی انتخابشده موانعی وجود داشته باشد، شهرداری مشهد مسئول جمعآوری موانع و روانسازی مسیر خواهد بود.