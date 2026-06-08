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ذوالقدر:

ائتلاف شیطانی خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد

ائتلاف شیطانی خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد
کد خبر : 1796084
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دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تهدید معتبر را از جایی غیر از واشینگتن و تل‌آویو جستجو کنید!

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است: چهل و هفت سال و صد روز مقاومت، از میدان جنگ تا میدان شهر، از میدان شهر تا میدان سیاست و دیپلماسی، نظم امنیتی جهان را دگرگون کرده است.

تهدید معتبر را از جایی غیر از واشینگتن و تل‌آویو جستجو کنید!

اگر ائتلاف شیطانی صهیونی-آمریکایی دیگر بار دست از پا خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد!

سلام بر شهیدان ضاحیه

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