ذوالقدر:
ائتلاف شیطانی خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تهدید معتبر را از جایی غیر از واشینگتن و تلآویو جستجو کنید!
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است: چهل و هفت سال و صد روز مقاومت، از میدان جنگ تا میدان شهر، از میدان شهر تا میدان سیاست و دیپلماسی، نظم امنیتی جهان را دگرگون کرده است.
تهدید معتبر را از جایی غیر از واشینگتن و تلآویو جستجو کنید!
اگر ائتلاف شیطانی صهیونی-آمریکایی دیگر بار دست از پا خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد!
سلام بر شهیدان ضاحیه