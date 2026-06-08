ائتلاف شیطانی خطا کند، منطقه برایش جهنم خواهد شد

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام دبیر شورای عالی امنیت ملی بدین شرح است: چهل و هفت سال و صد روز مقاومت، از میدان جنگ تا میدان شهر، از میدان شهر تا میدان سیاست و دیپلماسی، نظم امنیتی جهان را دگرگون کرده است.