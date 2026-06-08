عسکری در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی مجلس:
مطالبات تولیدکنندگان صنایع غذایی باید هرچه سریعتر پرداخت شود
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان صنایع غذایی، از پیگیری مطالبات فعالان این بخش از طریق دولت و دستگاههای مسئول خبر داد و گفت: پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان، انگیزه تولید را افزایش داده و به عبور کشور از شرایط کنونی کمک میکند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری در تشریح نشست مشترک امروز ( دوشنبه ۱۸ خردادماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با مسئولان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنایع غذایی در اتاق بازرگانی ایران، گفت: در این نشست مسائل و دغدغههای فعالان بخش تولید، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن قدردانی از تلاش تولیدکنندگان کشور در شرایط جنگی و بحرانهای اخیر، افزود: تولیدکنندگان حوزه صنایع غذایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی در این مدت عملکرد مطلوبی داشتند و توانستند نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا کنند که این تلاشها شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به مهمترین مطالبات مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مورد تأکید تولیدکنندگان، پرداخت مطالبات معوق آنها بود که مطالبهای بحق محسوب میشود. در همین راستا کمیسیون کشاورزی مکاتبات لازم را با رئیسجمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان سازمان برنامه و بودجه انجام داده است تا این مطالبات هرچه سریعتر پرداخت شود.
عسکری ادامه داد: بدون تردید پرداخت مطالبات تولیدکنندگان موجب افزایش انگیزه، تداوم تولید و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد شد و کمک میکند با آمادگی بیشتری از شرایط و چالشهای موجود عبور کنیم.
نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع کالاهای آسیبرسان به سلامت که از دیگر محورهای این نشست بود، گفت: در این زمینه ابهامات و ایراداتی مطرح شد که نیازمند بازنگری قانونی است. بر همین اساس مقرر شد کمیسیون کشاورزی با نگاه منطبق بر احکام برنامه هفتم توسعه، اصلاحات لازم را در چارچوب قانون دنبال کند تا پس از بررسی در مجلس، برای اجرا ابلاغ شود.
وی همچنین به دغدغه فعالان اقتصادی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده دانههای روغنی اشاره کرد و افزود: این موضوع از جمله مواردی بود که مورد گلایه تولیدکنندگان قرار داشت و کمیسیون کشاورزی در بخش تقنینی آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.
عسکری با یادآوری وابستگی بالای کشور به واردات روغن، تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده نیاز کشور به روغن از طریق واردات تأمین میشود، در حالی که بر اساس برنامه هفتم توسعه باید طی پنج سال آینده حداقل ۴۰ درصد نیاز کشور از محل تولید داخلی دانههای روغنی تأمین شود. تحقق این هدف نیازمند حمایت از تولیدکنندگان، توسعه ارقام پرمحصول و اصلاح سیاستهای حمایتی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از تقویت همکاری میان کمیسیون کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران خبر داد و گفت: طبق قانون، اتاق بازرگانی موظف است در حوزه تسهیل تولید و رفع موانع فعالان اقتصادی، گزارشهای کارشناسی و تخصصی خود را به مجلس ارائه کند.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شد یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان عضو ثابت جلسات کمیسیون کشاورزی حضور داشته باشد تا ضمن ارائه دیدگاهها و نظرات بخش خصوصی، موضوعات محوله را در زمان مقرر پیگیری و گزارش کند.
عسکری در پایان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مطالبات آنان از اولویتهای کمیسیون کشاورزی مجلس است و امیدواریم موضوعات مطرح شده در این نشست با همکاری دولت و دستگاههای مسئول هرچه سریعتر به نتیجه رسیده و وارد مرحله اجرا شود.