مهاجرانی:
زمان پایان نامنویسی برای وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
سخنگوی دولت از پایان مهلت نامنویسی برای وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، خبر داد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، امروز دوشنبه در گفتوگوی رسانهای با مردم، با توجه به پایان نامنویسی برای وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، اظهار داشت: قرار است که ۳۲۰ هزار داوطلب دارای شروط لازم، این وام را در ۱۰ نوبت و بهصورت مرحلهای دریافت کنند.
مهاجرانی همچنین با اعلام خبر قرار گرفتن نیروگاه اتمی بوشهر در بین ۱۰ نیروگاه برتر جهان در عرصه بهرهوری و ایمنی، گفت: این نیروگاه، دومین سال به مانند سال گذشته، به این رتبه رسیده است.