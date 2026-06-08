به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، امروز دوشنبه در گفت‌وگوی رسانه‌ای با مردم، با توجه به پایان نام‌نویسی برای وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری در روز چهارشنبه ۲۰ خرداد، اظهار داشت: قرار است که ۳۲۰ هزار داوطلب دارای شروط لازم، این وام را در ۱۰ نوبت و به‌صورت مرحله‌ای دریافت کنند.