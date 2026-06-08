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سخنگوی دولت:

احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه ۲۴ اسفند صادر شد

احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه ۲۴ اسفند صادر شد
کد خبر : 1796069
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​سخنگوی دولت از صدور احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت که میزان افزایش مستمری‌ها براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار اعمال شده است.

به گزارش ایلنا به  نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اظهار کرد: بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احکام جدید مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد و بر این اساس، میزان افزایش مستمری مستمری‌بگیران و آن‌هایی که حداقل دریافت می‌کردند و سایر سطوح مزدی، مطابق با مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار خواهد بود. 

وی افزود: مستمری‌بگیرانی که به‌صورت حداقلی دریافت می‌کردند، امسال ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهند داشت.

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