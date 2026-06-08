گرانی دارو نباید از جیب بیماران جبران شود

به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی با اشاره به بررسی مسائل و چالش‌های بیمه سلامت در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با این سازمان، گفت: جامعه هدف بیمه سلامت برای کمیسیون بهداشت و درمان از دو بعد اهمیت ویژه‌ای دارد، بخش عمده‌ای از افراد تحت پوشش بیمه سلامت را اقشار کم‌برخوردار و افرادی تشکیل می‌دهند که به دلیل شرایط اقتصادی، امکان استفاده از بیمه‌های تکمیلی را ندارند بنابراین این قشر نیازمند حمایت جدی و قاطع هستند و گروه دوم، بیماران صعب‌العلاج هستند که با تدبیر مجلس شورای اسلامی و تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتند و حمایت از این بیماران در قوانین کشور پیش‌بینی شد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پایدار برای حوزه سلامت، تصریح کرد: یکی از اتفاقات مثبت و مهمی که در بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه قرار گرفت، موضوع پایداری منابع مالی بود و در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با وجود اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهیدمان تأکید شده بود که حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های درمان باید از جیب مردم پرداخت شود و بیش از ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پوشش داده شود، اما افزایش قیمت دارو و رشد هزینه‌های درمانی، فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: درخواست ما از دولت این است که منابع پایداری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و مجلس نیز آن را افزایش داده است، به صورت کامل و به موقع تخصیص یابد و این اقدام در راستای تحقق چشم‌اندازی است که رهبر شهید برای آینده نظام سلامت کشور ترسیم کرده‌اند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم تأکید کرد: اگر این منابع به صورت صددرصدی و در زمان مناسب تخصیص پیدا کند، بدون تردید بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی که به دلیل افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی بر مردم تحمیل شده است، از دوش بیماران برداشته خواهد شد.

اسحاقی با اشاره به برنامه‌های توسعه پوشش بیمه‌ای در کشور گفت: در سال جدید تلاش خواهد شد چتر بیمه‌ای گسترش یابد و افراد بیشتری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

وی افزود: نه تنها تعداد بیمه‌شدگان افزایش خواهد یافت، بلکه توسعه خدمات بیمه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. به عنوان نمونه، اخیراً حدود یک‌هزار و ۲۶ قلم داروی جدید تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته است تا بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به بیماران کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت داروها، سیاست ما تنها گسترش جمعیت تحت پوشش بیمه نیست بلکه تلاش می‌کنیم داروها و خدمات درمانی بیشتری که پیش از این تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار نداشتند نیز در چارچوب تعهدات بیمه‌های پایه مورد توجه قرار گیرند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هدف از این اقدامات آن است که هزینه‌های درمانی مردم کاهش یابد، دسترسی بیماران به خدمات سلامت تسهیل شود و فشار ناشی از افزایش هزینه‌های دارو و درمان بر خانواده‌ها به حداقل برسد.