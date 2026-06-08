خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسحاقی با اشاره به نشست کمیسیون بهداشت با سازمان بیمه سلامت:

گرانی دارو نباید از جیب بیماران جبران شود

گرانی دارو نباید از جیب بیماران جبران شود
کد خبر : 1796068
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه گرانی دارو نباید از جیب بیماران جبران شود بر ضرورت تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع بیمه‌ای برای کاهش بخش عمده هزینه‌های دارو و درمان تاکید کرد و گفت: مجلس منابع پایدار حوزه سلامت را در بودجه ۱۴۰۵ افزایش داد و تخصیص ۱۰۰ درصدی منابع بیمه‌ای می‌تواند بخش عمده هزینه‌های دارو و درمان را از دوش مردم بردارد.

به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی  با اشاره به بررسی مسائل و چالش‌های بیمه سلامت در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با این سازمان، گفت: جامعه هدف بیمه سلامت برای کمیسیون بهداشت و درمان از دو بعد اهمیت ویژه‌ای دارد،  بخش عمده‌ای از افراد تحت پوشش بیمه سلامت را اقشار کم‌برخوردار و افرادی تشکیل می‌دهند که به دلیل شرایط اقتصادی، امکان استفاده از بیمه‌های تکمیلی را ندارند بنابراین این قشر نیازمند حمایت جدی و قاطع هستند و گروه دوم، بیماران صعب‌العلاج هستند که با تدبیر مجلس شورای اسلامی و تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتند و حمایت از این بیماران در قوانین کشور پیش‌بینی شد.

اسحاقی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پایدار برای حوزه سلامت، تصریح کرد: یکی از اتفاقات مثبت و مهمی که در بودجه سال ۱۴۰۵ مورد توجه ویژه قرار گرفت، موضوع پایداری منابع مالی بود و در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان نیز این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با وجود اینکه در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهیدمان تأکید شده بود که حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های درمان باید از جیب مردم پرداخت شود و بیش از ۷۰ درصد هزینه‌ها توسط بیمه‌ها پوشش داده شود، اما افزایش قیمت دارو و رشد هزینه‌های درمانی، فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: درخواست ما از دولت این است که منابع پایداری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و مجلس نیز آن را افزایش داده است، به صورت کامل و به موقع تخصیص یابد و این اقدام در راستای تحقق چشم‌اندازی است که رهبر شهید برای آینده نظام سلامت کشور ترسیم کرده‌اند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم تأکید کرد: اگر این منابع به صورت صددرصدی و در زمان مناسب تخصیص پیدا کند، بدون تردید بخش قابل توجهی از هزینه‌هایی که به دلیل افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی بر مردم تحمیل شده است، از دوش بیماران برداشته خواهد شد.

اسحاقی با اشاره به برنامه‌های توسعه پوشش بیمه‌ای در کشور گفت: در سال جدید تلاش خواهد شد چتر بیمه‌ای گسترش یابد و افراد بیشتری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.

وی افزود: نه تنها تعداد بیمه‌شدگان افزایش خواهد یافت، بلکه توسعه خدمات بیمه‌ای نیز در دستور کار قرار دارد. به عنوان نمونه، اخیراً حدود یک‌هزار و ۲۶ قلم داروی جدید تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفته است تا بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به بیماران کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت داروها، سیاست ما تنها گسترش جمعیت تحت پوشش بیمه نیست بلکه تلاش می‌کنیم داروها و خدمات درمانی بیشتری که پیش از این تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار نداشتند نیز در چارچوب تعهدات بیمه‌های پایه مورد توجه قرار گیرند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هدف از این اقدامات آن است که هزینه‌های درمانی مردم کاهش یابد، دسترسی بیماران به خدمات سلامت تسهیل شود و فشار ناشی از افزایش هزینه‌های دارو و درمان بر خانواده‌ها به حداقل برسد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی