رضایی:
اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز درآمد ۱۰ میلیارد دلاری در سال به همراه دارد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اینکه اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز، میتواند درآمد ۱۰ میلیارد دلاری در سال برای کشور به همراه داشته باشد، یادآور شد: بر اساس پیشبینیها، تنها در بخش بیمه، سالانه مبالغ هنگفتی به خزانه کشور وارد خواهد شد. علاوه بر این، درآمدهای ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری در حوزههای دیگر نیز مطرح است که نیازمند جمعبندی نهایی و قانونگذاری دقیق در مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی امروز د در نشستی با حضور برخی از اساتید در دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، درباره پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران به نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی، گفت: دشمن امروز زیرساختهای انرژی جمهوری اسلامی ایران در ماهشهر را هدف قرار داد و هدف نهایی رژیم صهیونیستی شکستن تابآوری ملی است و این واقعیتی است که باید در برابر آن اقدام متقابل انجام شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از این مقابله، در حوزه فرهنگی، اجتماعی و رسانهای تعریف میشود و تنها به فعالان رسانهای محدود نیست، بلکه آحاد مردم نیز باید در جنگ رسانهای تحت فرماندهی آمریکا و رژیم صهیونیستی، مشارکت فعال داشته باشند؛ نبردی که هر لحظه علیه ما اقدام نظامی انجام میدهد و از ابزارهای جنگطلبانه و ماشین روانی موساد و CIA بهره میگیرد.
رضایی افزود: فرماندهان امروز وظیفه دارند تا تابآوری دشمن کاهش دهند. کاری که امروز با مدیریت تنگه هرمز و اقداماتی که در دریای سرخ و تنگه بابالمندب انجام میگیرد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت میتواند دریای سرخ را برای دشمن به دریایی سرختر تبدیل کند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به اقدامات دشمن برای محاصره دریایی و اعمال فشار بر حوزههای نظامی، اقتصادی و انرژی، یادآورشد: مقابله با اقدامات دشمنان، بخشی از فعالیتهای نیروهای مسلح و فرماندهان است که نتیجه همه این اقدامات به تغییر محاسبات دشمن خواهد انجامید.
رضایی یکی از دستاوردهای مهم جنگ ۴۰ روزه را تغییر محاسبات دشمن برشمرد و گفت: این موضوع هزینههای سنگین و چالشهای راهبردی برای آمریکاییها به همراه داشت. چرا که دشمنان باید به واقعیت نظم نوین منطقهای در غرب آسیا و نظم نوین ایرانی در خلیجفارس عادت کنند و خود را با مقررات ایران وفق دهند. به عبارتی منطقه غرب آسیا، خلیجفارس و تنگه هرمز دیگر به شیوه سابق اداره نخواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دیگر اجازه تردد شناورهای متخاصم و عبور و مرور بیضابطه از تنگه هرمز به دشمنان داده نخواهد شد، گفت: طبق مطالبه قاطع ملت ایران، هیچ کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی حق عبور از این تنگه را نخواهد داشت و ما از میراث گرانبهای شهدای جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه بهویژه شهید تنگسیری، عقبنشینی نخواهیم کرد.
وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی برای تدوین سازوکارهای قانونی درباره تنگه هرمز گفت: این سازوکار بر اساس قوانین داخلی کشور، اعمال حاکمیت کامل بر تنگه هرمز و منطقه صورت خواهد گرفت. بر همین اساس دشمن باید بیاموزد که با ملت ایران با احترام سخن بگوید و خود را با مقررات جمهوری اسلامی تطبیق دهد.
رضایی ادامه داد: پاسخی که جمهوری اسلامی ایران به تجاوزهای نظامی دشمنان میدهد، همچنین درگیریهای جاری در خلیجفارس، تنگه هرمز و سرزمینهای اشغالی، هزینههایی است که دشمن به دلیل محاسبات اشتباه خود آنها را پرداخت میکند.
وی با بیان اینکه اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز، میتواند درآمد ۱۰ میلیارد دلاری در سال برای کشور به همراه داشته باشد، یادآور شد: بر اساس پیشبینیها، تنها در بخش بیمه، سالانه مبالغ هنگفتی به خزانه کشور وارد خواهد شد. علاوه بر این، درآمدهای ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری در حوزههای دیگر نیز مطرح است که نیازمند جمعبندی نهایی و قانونگذاری دقیق در مجلس شورای اسلامی است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی و ضرورت افزایش تابآوری جامعه در برابر دشمنان، اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت دنبال خواهد شد. چرا که یکی از اولویتهای اصلی، تأمین نیازهای اساسی مردم و مقابله با اثرات تورم است. برهمین اساس افزایش حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم، به عنوان یک ضرورت برای حفظ ثبات اجتماعی و افزایش تابآوری ملی، وظیفه مشترک دولت و مجلس خواهد بود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: در حوزه امنیت داخلی، پس از جنگ ۱۲ روزه، نیز تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، گام مهمی در جهت ایجاد بازدارندگی بود. مقامات قوه قضاییه هم تأکید کردهاند که این قانون نقش مؤثری در کاهش جرایم امنیتی و مقابله با نفوذ دشمن ایفا خواهد کرد.
رضایی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با تکیه بر وظایف نظارتی خود، بر محورهایی چون تامین نیازهای ضروری مردم، شکست تحریمها و رفع محاصره تمرکز خواهد کرد، گفت: مجلس آماده است تا در صورت نیاز، از طریق قانونگذاریهای جدید و ورود مستقیم به حوزههای راهبردی، مسیر بهبود امور کشور را هموار کند. هدف نهایی، تحقق استراتژی جامع مقابله با دشمن و افزایش روزافزون تابآوری کشور در تمامی عرصهها است.