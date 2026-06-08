به گزارش ایلنا، عباس گودرزی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قاطعانه حامی و پشتیبان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است ، گفت: مجلس شورای اسلامی راحتا اعلام می کند در برابر هر تهدیدی از سوی دشمنان، پاسخ ایران غیرقابل پیش‌بینی، فراگیر و ویرانگر خواهد بود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد:ملت ایرام با یکصد شب حضور مقتدرانه با وجود تهدیدات گوناگون دشمن نشان داده اند که در مسئله مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن تردیدی ندارند و پیام حضور مداوم آنها در صحنه این است که تنها راه رسیدن به صلح پایدار، مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های دشمن بوده و تسلیم در قاموس ملت ایران معنا ندارد.

وی تاکید کرد:امروز خیابان، میدان و دیپلماسی سه ضلع مبارزه تاریخی ایران در برابر ائتلاف آمریکایی صهیونیستی است و با هماهنگی کامل و تقویت یکدیگر با تبعیت از رهبری، هر تهدیدی را به فرصت تبدیل نموده و بر این باورند که ایران کشوری قدرتمند و دارای نقشی تاثیرگذار و تعیین کننده در نظم امروز و فردای جهان است.

گودرزی بیان کرد:قطعا با همدلی و اتحاد مقدس دشمنان این ملت و کشور ناامید شده و آینده ایران، همچون همیشه، آینده ای روشن و پرفروغ خواهد بود ان شاءالله.

انتهای پیام/