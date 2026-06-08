امیرحاتمی:
در صفوف مستحکم دفاعی آماده جانفدایی برای ایران هستیم
فرمانده کل ارتش در پی نقض مکرر آتشبس از سوی دشمن و صدروز مقاومت و ایستادگی مردم با صدور پیامی تصریح کرد: به پشتوانه مردم همیشه در صحنه، بار دیگر با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران، هشدار میدهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارتهای دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد.
به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر حاتمی در پی نقض مکرر آتش بس توسط دشمن و صد روز مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران در پیامی نوشت:
دشمن در حالی که میانجی گفتوگوها در ایران حضور داشت بار دیگر با عهدشکنی و نقض تمامیت آتشبس ثابت کرد به هیچ وجه به آتشبس و توافق پای بند نیست.
حضور حماسی شما ملت رشید و مبعوث شده ایران در سنگر خیابان، موجب ارتقاء روحیه رزم و تراوش خونی تازه در شریان ارتش مردمی و آحاد نیروهای مسلح برای دفاع از وطن شریف اسلامی شده است.
فرزندان و برادران شما در صفوف مستحکم دفاعی آمادهاند برای اعتزاز و استقلال ایران سربلند اسلامی، تا آخرین قطره خون بجنگند و جان خویش را نثار کنند.
صد شبانهروز مقاومت و ایستادگیتان، تجلی اراده ملی، اتحاد یک ایران منسجم، فتح قلههای تابآوری و پیام روشن همدلی و اتحاد مقدس، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای ( مدظله العالی) و پاسخ قاطع ایران یکپارچه به دشمنان غداری است که استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینِ پاک و عزت و امنیت مردم شریفمان را نشانه رفتهاند.
به پشتوانه شما مردم همیشه در صحنه ، بار دیگر با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران ، هشدار میدهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارتهای دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد.