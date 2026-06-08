آمادگی دولت عراق برای انتقال زمینی حجاج ایرانی

به گزارش ایلنا، جعفر صفری، سرپرست کنسولگرى جمهوری اسلامی ایران در کربلا، در بغداد اظهار داشت: در پی رایزنی‌های انجام‌شده با استانداری کربلا، فرماندهی عملیات و سازمان حج عراق، دولت عراق آمادگی خود را برای تسهیل انتقال زمینی حجاج ایرانی از سرزمین وحی به کشورمان اعلام کرده است.