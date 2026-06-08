کنسولگرى جمهوری اسلامی ایران در کربلا:
آمادگی دولت عراق برای انتقال زمینی حجاج ایرانی
کد خبر : 1796018
کنسولگرى جمهوری اسلامی ایران در کربلا از آمادگی دولت عراق برای انتقال زمینی حجاج ایرانی به کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، جعفر صفری، سرپرست کنسولگرى جمهوری اسلامی ایران در کربلا، در بغداد اظهار داشت: در پی رایزنیهای انجامشده با استانداری کربلا، فرماندهی عملیات و سازمان حج عراق، دولت عراق آمادگی خود را برای تسهیل انتقال زمینی حجاج ایرانی از سرزمین وحی به کشورمان اعلام کرده است.
وی افزود: بیش از ۱۵ هزار زائر ایرانی هماکنون در مکه مکرمه حضور دارند و در پی بسته شدن حریم هوایی برخی کشورهای منطقه، این حجاج بهزودی از طریق گذرگاه مرزی عرعر وارد خاک عراق شده و پس از انجام هماهنگیهای لازم، راهی ایران خواهند شد.