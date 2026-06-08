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قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی متوقف شد

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: عملیات ایران علیه رژیم صهیونیستی متوقف شد
کد خبر : 1796006
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قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اقدام ایران در هدف قرار دادن اهدافی در سرزمین‌های اشغالی، با اعلام خبر توقف عملیات نیروهای مسلح تصریح کرد: در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) به شرح زیر است:

«در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.

پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند.

بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.»

 

 

 

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