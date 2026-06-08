خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان اطلاعات سپاه:

عناصر همکار با دشمن را به «جاسوس‌یاب» معرفی کنید

عناصر همکار با دشمن را به «جاسوس‌یاب» معرفی کنید
کد خبر : 1796005
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواست «عناصر وطن‌فروشی را که با دشمن همکاری می‌کنند»، با سامانه تلفنی ۱۱۴ یا ربات این سامانه در ایتا و روبیکا به نشانی jasosyab@ معرفی کنند.

به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواست «عناصر وطن‌فروشی را که با دشمن همکاری می‌کنند»، با سامانه تلفنی ۱۱۴ یا ربات این سامانه در ایتا و روبیکا به نشانی jasosyab@ معرفی کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرده مطابق قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، هرگونه همکاری با دشمن از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس اقدام مجرمانه است و با مرتکبان، برابر قانون در زمان جنگ، برخورد خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی