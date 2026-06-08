به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواست «عناصر وطن‌فروشی را که با دشمن همکاری می‌کنند»، با سامانه تلفنی ۱۱۴ یا ربات این سامانه در ایتا و روبیکا به نشانی jasosyab@ معرفی کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرده مطابق قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، هرگونه همکاری با دشمن از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس اقدام مجرمانه است و با مرتکبان، برابر قانون در زمان جنگ، برخورد خواهد شد.

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