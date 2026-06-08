سازمان اطلاعات سپاه:
عناصر همکار با دشمن را به «جاسوسیاب» معرفی کنید
سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواست «عناصر وطنفروشی را که با دشمن همکاری میکنند»، با سامانه تلفنی ۱۱۴ یا ربات این سامانه در ایتا و روبیکا به نشانی jasosyab@ معرفی کنند.
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواست «عناصر وطنفروشی را که با دشمن همکاری میکنند»، با سامانه تلفنی ۱۱۴ یا ربات این سامانه در ایتا و روبیکا به نشانی jasosyab@ معرفی کنند.
این سازمان همچنین اعلام کرده مطابق قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، هرگونه همکاری با دشمن از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس اقدام مجرمانه است و با مرتکبان، برابر قانون در زمان جنگ، برخورد خواهد شد.