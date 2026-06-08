به گزارش ایلنا، عباس مقتدایی با اشاره به نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران، گفت: اقدامات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی و آمریکا، امنیت جهان را با تهدیدات جدی مواجه کرده است. کاخ سفید در تلاش برای حفظ قدرت در حال زوال خود، تمامی ارکان بین‌المللی را به ابزاری برای نجات خویش تبدیل کرده و ساختارهای موجود جهانی را بی‌اعتبار ساخته است.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ایران همواره مانع تحقق نقشه‌های شوم دشمن در غرب آسیا بوده است، افزود: منطقه خلیج فارس و غرب آسیا هدف اصلی خودخواهی‌های ترامپ و متحدانش بود، اما حضور مقتدرانه ملت ایران اجازه نداد آمریکایی‌ها منطقه را به آشوب بکشند. اکنون توانمندی‌های درونی ما سبب شده تا آمریکا ناکامی‌های خود را در یک روند تکرارپذیر تجربه کند.

وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی بیش از هر زمانی دیگری دریافته است که دوران زورگویی‌های جاه‌طلبانه به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: اکنون وحدت میان جبهه مقاومت بیش از هر زمان دیگری رخ نموده و ایران به عنوان سرمدار پیروزی‌های پی در پی در برابر زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه و آمریکا، در حال تنبیه متجاوزان است.

مقتدایی با بیان اینکه ایران فرهنگ توقف تجاوز و ایستادگی در برابر قلدری را به یک الگوی جهانی تبدیل کرده است، افزود: امروز ملت‌های جهان با تاسی از الگوی ایران، بیش از هر زمان دیگری متوجه توان واقعی خود برای مقابله با نظامات غربی شده‌اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به آسیب‌های اقتصادی سیاست‌های تیم ترامپ گفت: امروز نه تنها امنیت، بلکه اقتصاد جهانی نیز اسیر خودخواهی‌های تیم ترامپ و همدستانش شده است. اقدام ایران در پاسخ به تجاوزات، کاملاً منطقی، معقول و به‌هنگام بود و اگر رژیم صهیونیستی و آمریکا کوچکترین بی‌دقتی داشته باشند، تاوان آن را تمامی همدستان آن‌ها در منطقه نیز خواهند پرداخت.

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