شهریاری:
قوانین دخانیات روی کاغذ ماندهاند/ قاچاقچیان دخانیات، سلامت جوانان را نشانه گرفتهاند
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از ضعف اجرای قوانین حوزه دخانیات با انتقاد از اینکه سیگارهای قاچاق، ارزانتر از تولیدات داخلی به دست جوانان میرسد تأکید کرد که تصویب قانون بدون نظارت و برخورد با متخلفان، تأثیری در کاهش مصرف دخانیات نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، حسینعلی شهریاری با اشاره به افزایش مصرف دخانیات و پیامدهای آن برای سلامت جامعه، گفت: متأسفانه این موضوع بیشتر در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه اتفاق میافتد و کشورهای غربی از جمله آمریکای جنایتکار، اروپا و انگلیس کارخانههای تولید مواد دخانی را در کشورهای خود کنترل میکنند، اما تولید و عرضه این محصولات را به سمت کشورهای در حال توسعه و جهان سوم سوق میدهند.
وی افزود: متأسفانه استفاده از دخانیات در میان نسل جوان و به ویژه در میان بانوان جوان کشور روز به روز در حال افزایش است و مصرف دخانیات مشکلات جدی برای سلامت جامعه ایجاد میکند و عامل بروز انواع سرطانهاست؛ بیماریهایی که علاوه بر تهدید سلامت مردم، هزاران میلیارد تومان هزینه به نظام بهداشت و درمان کشور تحمیل میکنند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مصرف دخانیات سلامت جامعه را به خطر میاندازد و نوزادان و جنین مادرانی که در دوران بارداری از دخانیات استفاده میکنند نیز با عوارض و مشکلات مختلفی مواجه میشوند.
شهریاری تصریح کرد: اگرچه ممکن است مالیات بر دخانیات تا حدودی افزایش یافته باشد، اما در کشورهای توسعهیافته و اروپایی میزان مالیات بر محصولات دخانی به اندازهای بالاست که قدرت خرید افراد، به ویژه جوانان، را کاهش میدهد و نقش بازدارنده دارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در کشور ما نیز قوانین متعددی در حوزه کنترل مصرف دخانیات وجود دارد از جمله قانونی که عرضه سیگار به صورت نخی را ممنوع کرده است اما متأسفانه در بسیاری از موارد قوانینی که در حوزه دخانیات تصویب میشوند به درستی اجرا نشده و نظارت کافی بر اجرای آنها وجود ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اگر بخواهیم عوارض ناشی از مصرف دخانیات را کاهش دهیم، باید بر اجرای قوانین مصوب نظارت جدی داشته باشیم همچنین جلوگیری از قاچاق محصولات دخانی از دیگر اقدامات ضروری در این حوزه است.
وی افزود: متأسفانه حجم قابل توجهی از سیگارهای خارجی به صورت قاچاق و با قیمت ارزان وارد کشور میشود. این در حالی است که در برخی موارد قیمت تولیدات داخلی از محصولات قاچاق خارجی بیشتر است و حتی دخانیاتی که از برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه به صورت قاچاق وارد کشور میشود، با وجود قیمت بالاتر در کشور مبدأ، در بازار ایران عرضه میشود.
شهریاری با ابراز نگرانی از این وضعیت، گفت: به نظر میرسد نوعی نگاه آگاهانه برای گرفتار کردن نسل جوان به بیماریها و تحمیل هزینههای سنگین سلامت به جامعه وجود دارد، اما متأسفانه نظارت کافی بر این مسائل صورت نمیگیرد.
نماینده مردم زاهدان یادآور شد: بر اساس اعلام اخیر اتاق اصناف، عرضه و فروش سیگار نخی و هرگونه فرآورده دخانی خارج از بستهبندی اصلی ممنوع شده است اما واقعیت این است که در کشور قوانین و ممنوعیتهای متعددی در این حوزه وجود دارد و مسئله اصلی اجرای قانون و نظارت بر آن است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: نظارتها در حوزه دخانیات باید تشدید شود البته صرف نظارت کافی نیست و هر جا تخلفی مشاهده شد، باید با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد تا بتوان از گسترش مصرف دخانیات و آسیبهای ناشی از آن جلوگیری کرد.