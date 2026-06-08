به گزارش ایلنا،علاءالدین بروجردی با اشاره به تحولات اخیر و عملیات‌های متقابل، رژیم صهیونیستی را عامل اصلی تنش‌های اخیر دانست و گفت: «نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای حفظ بقای سیاسی خود در آتش جنگ می‌دمد. ما پیش‌تر در مذاکرات اسلام‌آباد اعلام کرده بودیم که امنیت لبنان، امنیت جمهوری اسلامی ایران است و عبور از این خط قرمز، با واکنش قاطع ما مواجه شد.»

وی با اشاره به پاسخ نیرو‌های مسلح ایران به تجاوزات اخیر افزود: «پس از حمله به ضاحیه، قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) طبق وعده قبلی، پاسخ سریعی به این اقدام داد. در پی این پاسخ، دشمن به برخی مراکز صنعتی و پتروشیمی ما حمله کرد که ما نیز بلافاصله پالایشگاه حیفا را هدف قرار دادیم.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه سیاست ایران برقراری آرامش در منطقه است، هشدار داد: «اگر دشمن بازی را ادامه دهد، این جنگ که اکنون منطقه‌ای شده، به یک جنگ فرامنطقه‌ای تبدیل خواهد شد. ما آمادگی کامل داریم و آثار اقدامات بعدی ما برای جهانیان مشهود خواهد بود.»

بروجردی همچنین خطاب به کشور‌های همسایه گفت: «بسیاری از عملیات‌های آمریکا از پایگاه‌های مستقر در کشور‌های حاشیه خلیج فارس انجام شده است. گلایه این کشور‌ها از پاسخ ایران بی‌جاست؛ چرا که پایگاه‌های در اختیار آمریکا، نه تنها امنیت آنها را تأمین نکرده، بلکه مایه ناامنی شده است. اگر این کشور‌ها راهبرد خود را تغییر ندهند، در آینده متضرر اصلی خواهند بود.»

وی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های میدانی جبهه مقاومت، به بستن تنگه هرمز و فعال شدن محور‌های یمن و سایر هم‌پیمانان منطقه‌ای اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «منافع آمریکا در پروژه‌های نفت و گاز منطقه و همچنین محاصره دریایی، از اهدافی است که در صورت تداوم تعرض، حق پاسخگویی برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.»

بروجردی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به خطای محاسباتی دشمن در ارزیابی توان پاسخ‌دهی ایران، تصریح کرد: «تصور رژیم صهیونیستی این بود که ایران در پاسخ به حملات محدود، به همان سطح بسنده می‌کند، در حالی که ما پیش‌تر هشدار داده بودیم پاسخ ما گسترده‌تر و قاطع‌تر خواهد بود.»

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به به‌کارگیری نسل جدیدی از موشک‌های ایرانی در عملیات اخیر افزود: «ما هنوز بسیاری از توانمندی‌های نظامی خود را رونمایی نکرده‌ایم. اگر دشمن وزن واقعی این توانمندی‌ها را در محاسبات خود لحاظ می‌کرد، قطعاً در تصمیماتش تجدیدنظر می‌کرد.»

وی با تأکید بر فقدان عمق راهبردی برای رژیم صهیونیستی، هشدار داد: «توانمندی‌های ما در هدف قرار دادن مناطق حساس رژیم صهیونیستی به گونه‌ای است که می‌تواند زندگی و زیرساخت‌های آن‌ها را به کلی مختل کند. این رژیم در صورت حملات گسترده، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل خواهد شد.»

بروجردی در پایان خطاب به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تأکید کرد: «اگر این کشورها خواهان جلوگیری از گسترش جنگ و تکرار حوادث ناگوار هستند، زمان آن رسیده است که با اعمال فشار بر طرف‌های استفاده‌کننده از خاک و امکانات آن‌ها، مانع از تداوم این روند شوند. در غیر این صورت، تداوم وضع موجود می‌تواند به وقوع حوادثی منجر شود که آثار آن دامنگیر همه منطقه خواهد شد.»

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