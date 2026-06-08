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امروز صورت گرفت؛

جزئیات تداوم اقدامات نظارتی مجلس

جزئیات تداوم اقدامات نظارتی مجلس
کد خبر : 1795988
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کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی همانند روزهای گذشته نشست های ویژه ای را برای بررسی مشکلات و مسائل برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، برنامه‌های نظارتی و تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۱۸ خردادماه) با برگزاری نشست‌ها و بازدیدهای میدانی در حوزه‌های مختلف ادامه یافت.

در همین راستا، مجمع نمایندگان استان تهران با حضور مسئولان استانداری و جمعی از مدیران کل استانی، بازدید میدانی و نشست نظارتی خود را در شهرستان شمیرانات برگزار کرد، در این برنامه، نمایندگان ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرستان، در نشست جمع‌بندی و بررسی مسائل منطقه‌ای با مسئولان اجرایی حضور  یافتند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در نشستی مشترک با رئیس و معاونان سازمان بیمه سلامت ایران، وضعیت پوشش بیمه‌ای دارویی و درمانی بیماران، چالش‌های موجود در ارائه خدمات درمانی و راهکارهای ارتقای حمایت‌های بیمه‌ای از بیماران را مورد بررسی قرار داد.

همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با رئیس و مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار خواهند کرد تا مشکلات تولیدکنندگان صنایع غذایی و فعالان بخش کشاورزی در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، موانع تولید، تأمین مواد اولیه و راهکارهای حمایت از بخش خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

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