جزئیات تداوم اقدامات نظارتی مجلس

به گزارش ایلنا، برنامه‌های نظارتی و تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه ۱۸ خردادماه) با برگزاری نشست‌ها و بازدیدهای میدانی در حوزه‌های مختلف ادامه یافت.

در همین راستا، مجمع نمایندگان استان تهران با حضور مسئولان استانداری و جمعی از مدیران کل استانی، بازدید میدانی و نشست نظارتی خود را در شهرستان شمیرانات برگزار کرد، در این برنامه، نمایندگان ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرستان، در نشست جمع‌بندی و بررسی مسائل منطقه‌ای با مسئولان اجرایی حضور یافتند.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در نشستی مشترک با رئیس و معاونان سازمان بیمه سلامت ایران، وضعیت پوشش بیمه‌ای دارویی و درمانی بیماران، چالش‌های موجود در ارائه خدمات درمانی و راهکارهای ارتقای حمایت‌های بیمه‌ای از بیماران را مورد بررسی قرار داد.

همچنین اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با رئیس و مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار خواهند کرد تا مشکلات تولیدکنندگان صنایع غذایی و فعالان بخش کشاورزی در شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، موانع تولید، تأمین مواد اولیه و راهکارهای حمایت از بخش خصوصی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

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