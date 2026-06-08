تا پشیمانی و تغییر محاسبات دشمن سکوت نخواهیم کرد

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

نباید دچار خطای محاسباتی شد. راه آرامش و ثبات از درون جنگ می‌گذرد. اگر خودتان را برای پاسخ قاطع به دشمن آماده نکنید جنگ درب خانه‌تان را خواهد زد.

‌نیروهای مسلح ما پس از سکوت صحنه نبرد، بر قوت‌هایشان افزوده و آسیب‌هایشان را هم برطرف کرده‌اند.

‌ما قوی‌تر از نهم اسفند آماده پاسخ هستیم و تا لحظه پشیمانی و تغییر محاسبات ذهنی و ادراکی دشمن سکوت نخواهیم کرد.

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