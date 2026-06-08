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سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا:

در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری برخورد خواهد شد

در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری برخورد خواهد شد
کد خبر : 1795950
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سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی باید بدانند در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با تاکید بر اینکه همان طور که وعده داده بودیم عمل کردیم، عنوان کرد: نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده اند که در اوج آمادگی های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می شود، با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را از کرده خود پشیمان می‌کنند.

وی افزود: در موج جدید اقدامات علیه اهداف مهم و حساس در سرزمین‌های اشغالی، دشمن با دریافت ضربات سنگین، هدفمند، هوشمندانه و خسارت بار، عملیات هجومی و موفقی را از سوی نیروهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تصریح کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی باید بدانند ایران قوی و سرافراز و نیروهای مقاومت افتخارآفرین در منطقه تحت هر شرایطی و در مقابل هر تهدیدی ایستادگی نموده و هرگز سر تسلیم در مقابل دشمنان بازنده در جنگ، فرود نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهد شد.

 

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