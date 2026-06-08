به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: نشست ماه ژوئن شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که امروز آغاز شد، به مسائل مهمی خواهد پرداخت.

این پیام می‌افزاید: شرایط کنونی در زمینه همکاری هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیامد مستقیم ۱۷ موج حملات مسلحانه غیرقانونی رژیم آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران و نیز تهدیدهای جدی مستمر است. این وضعیت در تاریخ آژانس بی‌سابقه است.

نمایندگی کشورمان با بیان اینکه مسئولیت یک عمل متخلفانه بین‌المللی بر عهده عامل آن است و نمی‌توان آن را به قربانی منتقل کرد، تاکید کرد: شورای حکام نباید به ابزاری برای کاستن از مسئولیت کسانی تبدیل شود که این حملات را انجام داده‌اند.

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