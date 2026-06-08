هشدار ایران به شورای حکام:
رویکرد تقابلی چشمانداز دیپلماسی را تضعیف میکند
همزمان با آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و انتشار برخی گزارشها درباره لابی ایالات متحده برای صدور قطعنامه ضدایرانی، نمایندگی کشورمان در وین به اعضای این شورا هشدار داد که رویکرد قهری و تقابلی، نهتنها به همکاری منجر نمیشود، بلکه چشمانداز دستیابی به راهحل دیپلماتیک را تضعیف میکند.
به گزارش ایلنا، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای بینالمللی مستقر در وین روز دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس نوشت: نشست ماه ژوئن شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که امروز آغاز شد، به مسائل مهمی خواهد پرداخت.
این پیام میافزاید: شرایط کنونی در زمینه همکاری هستهای ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پیامد مستقیم ۱۷ موج حملات مسلحانه غیرقانونی رژیم آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان ایران و نیز تهدیدهای جدی مستمر است. این وضعیت در تاریخ آژانس بیسابقه است.
نمایندگی کشورمان با بیان اینکه مسئولیت یک عمل متخلفانه بینالمللی بر عهده عامل آن است و نمیتوان آن را به قربانی منتقل کرد، تاکید کرد: شورای حکام نباید به ابزاری برای کاستن از مسئولیت کسانی تبدیل شود که این حملات را انجام دادهاند.