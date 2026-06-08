مبنای خرید گندم نرخ ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان است/ کشاورزان نگران نباشند

به گزارش ایلنا، جهانبخش قلاوند با اشاره به اهمیت تولید گندم به عنوان یک کالای اساسی و راهبردی در کشور، گفت: گندم از مهم‌ترین محصولات کشاورزی و پایه امنیت غذایی کشور است و به همین دلیل مجلس و کمیسیون کشاورزی از ماه‌های گذشته در تعامل با دولت، پیگیر حمایت مؤثر از گندمکاران بوده‌اند.

وی افزود: در سال زراعی جاری قیمت خرید تضمینی گندم افزایش یافت و نرخ نهایی برای گندم با حداقل کیفیت، ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد. علاوه بر این، برای گندم‌های با کیفیت بالاتر نیز مشوق‌های کیفی در نظر گرفته شده که به نرخ پایه افزوده می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به روند پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و الزامات تأمین منابع مالی در وضعیت جنگی، پرداخت مطالبات گندمکاران همانند سال‌های گذشته به صورت مرحله‌ای انجام می‌شود. در مرحله نخست، مبلغ ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به کشاورزان پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز طی مراحل بعدی تسویه خواهد شد.

قلاوند همچنین به موضوع بیمه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم انجام شده، تأمین منابع بیمه گندمکاران از محل اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها و صندوق بیمه کشاورزی است. بر این اساس کشاورزان نگرانی بابت پرداخت حق بیمه نخواهند داشت و دولت تعهد کرده است منابع لازم برای این بخش را تأمین کند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشاورزان عزیز اطمینان داشته باشند که دولت نسبت به پرداخت کامل بهای گندم تحویلی متعهد است و مطالبات آنان به طور کامل پرداخت خواهد شد.

وی در پایان از گندمکاران خواست تحت تأثیر فضاسازی برخی دلالان و خریداران غیررسمی قرار نگیرند و افزود: با توجه به تضمین دولت برای پرداخت مطالبات، کشاورزان نباید نگران دریافت پول محصول خود باشند و لازم است از فروش گندم به واسطه‌ها و سودجویان خودداری کنند تا منافع تولیدکنندگان و امنیت غذایی کشور به بهترین شکل تأمین شود.

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