شنیده شدن چند صدای مهیب در تهران و برخی نقاط کشور

به گزارش ایلنا، همزمان با شنیده شدن چند صدای مهیب در تهران، برخی منابع از صدای چند انفجار مهیب در تبریز و اصفهان خبر دادند.

همزمان کانال ۱۴ اسرائیل مدعی شد که هواپیماهای ما در حال حاضر در حال حمله به اهدافی در داخل خاک ایران هستند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم مدعی شد: نیروی هوایی، تحت هدایت اداره اطلاعات، اخیراً به اهدافی در غرب و مرکز ایران حمله کرد.

همزمان با اعلام آماده‌باش سراسری در سرزمین‌های اشغالی، مدارس اسرائیل تعطیل شدند.

زیرنویس شبکه خبر هم با تایید شنیده شدن صدای چند انفجار در تهران تبریز و اصفهان نوشت که رسانه‌های اسرائیلی حمله رژیم متجاوز را تأیید کرده‌اند.

شب گذشته پایگاه هوایی رامات دیوید، هدف موشک‌های بالستیک ایران قرار گرفت.

در همین رابطه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدا این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

سپاه پاسداران تاکید کرد که عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ‌ها گسترده‌تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.

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