دشمن برای مرتبه سوم میز مذاکره را به آتش کشید

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

‌دشمن با بمباران لبنان در زمان حضور میانجی در ایران، میز مذاکره را برای مرتبه سوم به آتش کشید تا نقض مکرر آتش‌بس در همه ساحات را فریاد بکشد.ما با عهدشکنان با زبان «قدرت» سخن می‌گوییم؛ محور مقاومت پیکری یکپارچه است و بهای سنگین و دردناک این تعرض را قطعا در میدان دریافت خواهند کرد.