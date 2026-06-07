به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشت: میان ایران و مردم لبنان پیوند‌های مستحکم عقیدتی، ایمانی و معنوی برقرار است. مقاومت لبنان جان ایران است.

رئیس قوه قضائیه افزود: مقاومت لبنان، تنها یک نام و عنوان نیست؛ بلکه پژواک غیرت، حمیّت، شرافت، ایستادگی و جان مشترک ملت‌هایی است که در برابر ظلم و تعدی و تجاوز سر فرود نمی‌آورند.

محسنی اژه ای گفت: پیوند میان ایران و مردم لبنان، پیوندی از جنس خون و حماسه و باور و آرمان است؛ پیوندی که در شدیدترین و سخت‌ترین لحظه‌ها نیز استوار و روشن و ثاقب می‌ماند.

وی افزود: دشمن صهیونیستی پس از پیش‌روی‌های متجاوزانه‌اش در جنوب لبنان، حالا طمع بیروت در قلب این کشور را کرده است. اکنون با تجاوزگری صهیونیست‌ها، غباری از غم بر چهره بیروت نشسته است. با این غبار غم، در تهران دل‌ها به لرزه درآمده است.

رئیس قوه قضائیه گفت: ملل ایران و لبنان و البته همه ملت‌های مسلمان دشمن مشترکی به نام رژیم صهیونیستی دارند؛ رژیمی که موجودیت منحوسش بر پایه کشتار و کودک‌کشی و غصب و اشغال است و می‌خواهد کل منطقه را ببلعد تا شعار مجعول نیل تا فرات را محقق سازد. ما کنار مردم و مقاومت لبنان می‌ایستیم.

محسنی اژه ای افزود: هدف اصلی صهیونیست‌ها از تعدی به بیروت، نسل‌کشی شیعیان لبنان و تغییر بافت جمعیتی این کشور است. یکی از مفاد آتش‌بس منعقدشده میان ایران و آمریکا در میانه فروردین، توسعه دامنه آتش‌بس به کل جغرافیای مقاومت بالاخص لبنان بوده است.

وی گفت: بدون‌تردید، ایران و مقاومت لبنان به عنوان متحدانی وفادار، مقتدر و ریشه‌دار در نبرد با رژیم صهیونی در کنار هم قرار دارند و مکمل توان نظامی و عملیاتی یکدیگر هستند