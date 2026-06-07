قوه قضاییه: صدور کیفرخواست برای عباس عبدی و مدیران روزنامه اعتماد
قوه قضاییه اعلام کرد: در پی انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، پرونده قضایی نویسنده این مطلب و مسئولان این روزنامه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: متعاقب انتشار یادداشتی از سوی عباس عبدی در روزنامه اعتماد، دادستانی تهران به دلیل جنبه عمومی جرم علیه نویسنده و روزنامه اعلام جرم کرد و پرونده برای انجام تحقیقات به بازپرسی ارسال شد.
بازپرس پرونده پس از انجام تحقیقات و استعلامات نسبت به احضار نویسنده یادداشت و مدیر مسئول روزنامه اقدام کرد.
در جریان تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، علاوه بر اعلام جرم دادستانی، حدود ۸۰۰ نفر از شهروندان و اقشار مختلف مردم، شکایتی را علیه عباس عبدی (نویسنده) و مدیران روزنامه اعتماد تقدیم دادستانی کردند.
پس از احضار عباس عبدی عناوین اتهامی ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع (موضوع بند ۴ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات) به نامبرده تفهیم شد.
در همین راستا، با توجه به عدم معرفی مدیرمسئول برای روزنامه اعتماد در بازه زمانی مذکور، صاحب امتیاز روزنامه جهت تفهیم اتهام و پاسخگویی به دادسرا احضار و سپس قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.
پس از انجام تحقیقات و حضور عباس عبدی در دادسرا، قرار نظارت قضایی منع فعالیت رسانهای به مدت سه ماه اعم از مصاحبههای زنده یا ضبطشده با رسانههای داخلی و خارجی، چاپ، انتشار و بارگذاری هرگونه یادداشت، مقاله یا محتوا در روزنامهها، فعالیت در شبکههای اجتماعی و صفحات شخصی در فضای مجازی صادر شد.
پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.