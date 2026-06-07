امروز صورت گرفت؛
نشست نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه با مدیران ارشد صنعت نفت و گاز
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشستی با حضور معاونان وزیر نفت و مدیران عامل شرکتهای اصلی صنعت نفت و گاز برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشستی نظارتی با حضور معاونان وزیر نفت و مدیران عامل شرکتهای اصلی صنعت نفت و گاز، راهکارهای تأمین مالی طرحهای بازسازی و توسعهای صنعت نفت و گاز را بررسی کرد.
این نشست با حضور مدیران عامل شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و مسئولان معاونت برنامهریزی وزارت نفت برگزار شد.
در این جلسه، روشهای تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، راههای جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانهها و راهکارهای مقابله با چالشهای پیشرو در حوزه تولید و تأمین گاز کشور در فصل زمستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مدیران وزارت نفت در این نشست، آخرین وضعیت منابع مالی و برنامههای پیشبینیشده برای مدیریت ناترازی گاز در ماههای سرد سال را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.