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نشست نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه با مدیران ارشد صنعت نفت و گاز

نشست نظارتی کمیسیون برنامه و بودجه با مدیران ارشد صنعت نفت و گاز
کد خبر : 1795518
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کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشستی با حضور معاونان وزیر نفت و مدیران عامل شرکت‌های اصلی صنعت نفت و گاز برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشستی نظارتی با حضور معاونان وزیر نفت و مدیران عامل شرکت‌های اصلی صنعت نفت و گاز، راهکار‌های تأمین مالی طرح‌های بازسازی و توسعه‌ای صنعت نفت و گاز را بررسی کرد.

 این نشست با حضور مدیران عامل شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مسئولان معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت برگزار شد.

در این جلسه، روش‌های تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، راه‌های جبران کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و راهکار‌های مقابله با چالش‌های پیش‌رو در حوزه تولید و تأمین گاز کشور در فصل زمستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و مدیران وزارت نفت در این نشست، آخرین وضعیت منابع مالی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مدیریت ناترازی گاز در ماه‌های سرد سال را نیز مورد ارزیابی قرار دادند.

 

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