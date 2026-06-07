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نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب تحویل عراقچی شد

نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب تحویل عراقچی شد
کد خبر : 1795331
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نقوی در جریان دیدار با عراقچی نامه ویژه پاکستان به رهبر انقلاب را به وزیر خارجه کشورمان تحویل داد.

به گزارش ایلنا، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که برای دیدار و رایزنی با مقام‌های ارشد کشورمان به تهران سفر کرده است، امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و پیام مکتوب شهباز شریف نخست وزیر پاکستان خطاب به مقام معظم رهبری را تسلیم وزیر امور خارجه کرد.

در این دیدار، ضمن مرور روابط دوجانبه ایران-پاکستان، درباره آخرین وضعیت روند دیپلماتیک جاری برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، که به میانجی‌گری پاکستان در حال انجام است، تبادل نظر شد.

نقوی روز گذشته در بدو ورود به ایران و در جریان دیدار با مومنی وزیر کشور ایران با اشاره به پیام مهمی که برای تحویل آن وارد ایران شده است، اظهار داشت: من اینجا هستم تا نامه ویژه‌ای را از سوی فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر، فرمانده ستاد ارتش پاکستان و نخست‌وزیر شهباز شریف درباره شرایط فعلی به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحویل دهم. فکر می‌کنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد.

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