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زیدآبادی:

مردم خود ما از دوگانگی در سطح حاکمیتی متحیرند، خارجی‌ها چه فکر می‌کنند؟

مردم خود ما از دوگانگی در سطح حاکمیتی متحیرند، خارجی‌ها چه فکر می‌کنند؟
کد خبر : 1795318
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روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای با انتقاد از فقدان یکپارچگی در حمایت از تیم مذاکره‌کننده، نوشت: کسی دیده یا شنیده کشوری یک تیم رسمی بلندپایه را مأمور مذاکره برای ترک تخاصم با کشوری دیگر کند و دستگاه رسمی تبلیغاتی آن، شبانه‌روز مشغول سمپاشی و بی‌حیثیت‌سازی از هر نوع مذاکره و ترک تخاصم باشد؟

به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود با انتشار یادداشتی نوشت:

«آیا کسی دیده یا شنیده است که کشوری یک تیم رسمی بلندپایه را مأمور مذاکره برای ترک تخاصم با کشوری دیگر کند و در همان حال، دستگاه رسمی تبلیغاتی آن، شبانه‌روز مشغول سمپاشی و بی‌حیثیت‌سازی از هر نوع مذاکره و ترک تخاصم باشد؟

مردم خود ما که از این دوگانگی و دوپارگی در سطح حاکمیتی که ماهیتاً باید یکپارچه باشد، پاک مبهوت و متحیرند، خارجی‌ها چه فکر می‌کنند؟»

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