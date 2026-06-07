«آیا کسی دیده یا شنیده است که کشوری یک تیم رسمی بلندپایه را مأمور مذاکره برای ترک تخاصم با کشوری دیگر کند و در همان حال، دستگاه رسمی تبلیغاتی آن، شبانه‌روز مشغول سمپاشی و بی‌حیثیت‌سازی از هر نوع مذاکره و ترک تخاصم باشد؟

مردم خود ما که از این دوگانگی و دوپارگی در سطح حاکمیتی که ماهیتاً باید یکپارچه باشد، پاک مبهوت و متحیرند، خارجی‌ها چه فکر می‌کنند؟»