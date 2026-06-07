به گزارش ایلنا، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ هیات وزیران درخصوص «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از پیام رسان های اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاه های ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع رسانی ها و اعلان های عمومی مرتبط» با شماره ۲۱۸۹۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع‌رسانی عمومی از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی استفاده کنند.

بر اساس این مصوبه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، از جمله وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاه‌های ارائه خدمات پرکاربرد، اطلاع‌رسانی و انتشار اطلاعیه‌های عمومی استفاده کنند.

همچنین مقرر شده فهرست خدمات پرکاربرد مشمول این مصوبه، ظرف یک ماه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ شود.

بر اساس این تصویب‌نامه، مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز موظف شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، حداکثر ظرف سه ماه الزامات امنیتی، سازوکار رتبه‌بندی امنیتی پیام‌رسان‌ها و شرایط استفاده دستگاه‌های اجرایی از این خدمات را تدوین و ابلاغ کند.

در عین حال، وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و سازمان انرژی اتمی ایران در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، ملاحظات امنیتی، حفاظتی و طبقه‌بندی اطلاعات مطرح باشد، از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود.

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