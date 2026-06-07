آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی زراعی در شهرستان قرچک
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک از تخریب ساخت و ساز غیرمجاز و مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری مساحت حدود ۱۵ هکتار از اراضی زراعی شهرستان قرچک در موقوفه امیرسلیمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، ساسان غلامی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قرچک گفت: تغییر کاربری حدود ۱۵ هکتار از اراضی زراعی شهرستان قرچک در موقوفه امیرسلیمانی به ارزش تقریبی ۷۵۰ میلیارد ریال با پیگیریهای دستگاه قضا و همکاری سایر دستگاههای مسئول تخریب و اعاده به وضع سابق شد.
دادستان شهرستان قرچک خاطرنشان کرد: پیرو وصول گزارش مبنی بر انجام ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی شهرستان و با ورود دستگاه قضا و صدور دستورات لازم همچنین با پیگیری و اقدام به موقع دستگاههای مسئول از جمله جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرستان قرچک، مستحدثات غیرمجاز اعم از محوطهسازی، دیوارکشی و... تخریب و از تغییر غیرمجاز کاربری مساحت حدود ۱۵ هکتار از اراضی زارعی این شهرستان جلوگیری به عمل آمد.
وی در ادامه با تاکید بر استمرار رویکرد دستگاه قضا به منظور برخورد با تغییر غیرمجاز کاربریها گفت: دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی براساس قانون وظیفه دارند که با ورود به موقع خود از تغییر غیرمجاز در کاربری اراضی جلوگیری نمایند و اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.