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دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه

دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1795143
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علی چگنی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، علی چگنی سفیر کشورمان در کاراکاس، در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاری‌های دوجانبه ارائه کرد.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط راهبردی تهران–کاراکاس، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.

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