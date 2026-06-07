دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، علی چگنی سفیر کشورمان در کاراکاس، در دیدار با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی فشرده از آخرین تحولات ونزوئلا، وضعیت اتباع ایرانی و روند همکاری‌های دوجانبه ارائه کرد.

وزیر خارجه کشورمان نیز در این دیدار، با اشاره به پیشینه روابط راهبردی تهران–کاراکاس، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه های مختلف مورد علاقه طرفین تأکید کرد.

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