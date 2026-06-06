معاون اجرایی رئیسجمهور:
استقرار نظام برنامهریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد در نهاد ریاست جمهوری ضروری است
معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت استقرار نظام برنامهریزی عملیاتی، پاسخگویی سازمانی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، گفت: تحقق اهداف دولت در گرو شفافیت، برنامهمحوری، مدیریت بهینه منابع و مشارکت همه کارکنان در اجرای سیاستهای تحول اداری است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست بررسی برنامه عملیاتی معاونت اداری و مالی نهاد ریاست جمهوری برای سال 1405 با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، و جمعی از مدیران و مسئولان این مجموعه برگزار شد.
قائمپناه در این نشست بر ضرورت استقرار نظام برنامهریزی عملیاتی در بخشهای مختلف نهاد ریاست جمهوری تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما در ماههای گذشته حرکت به سمت اداره امور بر مبنای برنامه، شاخصهای عملکردی و پاسخگویی شفاف بوده است. هر سازمان موفقی نیازمند نقشه راه، تقسیم دقیق مسئولیتها و تعیین اهداف قابل ارزیابی است و بدون برنامهریزی، امکان دستیابی به بهرهوری مطلوب وجود ندارد.
وی افزود: کارکنان باید بهصورت دقیق از مأموریتها، وظایف و انتظارات سازمانی خود آگاه باشند. زمانی که مسئولیتها، شاخصهای عملکرد و اهداف مشخص باشد، هم مدیران امکان ارزیابی دقیقتری خواهند داشت و هم کارکنان با آرامش و اطمینان بیشتری فعالیت میکنند. این رویکرد علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب کاهش تنشهای اداری و ارتقای رضایتمندی در محیط کار خواهد شد.
قائمپناه با اشاره به اهمیت شفافیت در فرآیندهای سازمانی خاطرنشان کرد: معتقدیم اطلاعات مرتبط با بودجه، منابع انسانی و برنامههای سازمانی باید تا حد امکان در اختیار کارکنان قرار بگیرد. آگاهی کارکنان از وضعیت و برنامههای سازمان، مشارکت و همدلی بیشتری را در مجموعه ایجاد میکند و هیچ ضرورتی برای پنهان ماندن بسیاری از این اطلاعات وجود ندارد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای برنامههای تحول اداری، کاهش حقوق، مزایا یا رفاهیات کارکنان نیست، بلکه تلاش داریم نظامی عادلانهتر و مبتنی بر عملکرد را در سازمان مستقر کنیم. در این چارچوب، افرادی که مسئولیتپذیری، خلاقیت و تلاش بیشتری دارند باید متناسب با عملکرد خود از مزایای بیشتری برخوردار شوند.
معاون اجرایی رئیسجمهور بودجهریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد را دو محور اصلی اصلاحات اداری در نهاد ریاست جمهوری دانست و گفت: عدالت سازمانی اقتضا میکند میان میزان تلاش و میزان دریافتی کارکنان ارتباط منطقی وجود داشته باشد. نمیتوان انتظار داشت فردی که مسئولیت و فعالیت بیشتری بر عهده دارد، همان میزان دریافتی را داشته باشد که فردی با عملکرد کمتر دریافت میکند.
قائمپناه با اشاره به تجربههای بینالمللی در حوزه مدیریت و حکمرانی اظهار کرد: توسعهیافتگی بیش از آنکه وابسته به تشریفات و ساختارهای پرهزینه باشد، حاصل کارآمدی، دانش و بهرهوری است. در بسیاری از سازمانها و شرکتهای موفق دنیا، مدیران و نخبگان علمی در فضاهای کاری ساده اما کاملاً کارآمد فعالیت میکنند و تمرکز اصلی بر کیفیت عملکرد و نتیجهمحوری است.
وی افزود: در برخی کشورهای توسعهیافته، مقامات و مدیران ارشد با حداقل تشریفات و همراهان در جلسات حضور پیدا میکنند، در حالی که در برخی کشورهای در حال توسعه، گسترش تشریفات اداری و افزایش هزینههای جانبی همچنان بهعنوان نشانهای از مدیریت تلقی میشود. در حالی که تجربه جهانی نشان داده است که توسعه از مسیر بهرهوری، انضباط مالی، دانش و کارآمدی عبور میکند، نه از مسیر گسترش ساختارهای پرهزینه و تشریفاتی.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: آنچه یک سازمان یا کشور را به موفقیت میرساند، اتاقهای بزرگ، تشکیلات گسترده و هزینههای اضافی نیست، بلکه توانایی حل مسئله، استفاده بهینه از منابع و تمرکز بر خدمترسانی مؤثر به مردم است.
قائمپناه با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح منابع عمومی گفت: همه کارکنان و مدیران باید در حفظ بیتالمال و استفاده بهینه از منابع سازمانی مشارکت داشته باشند. کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری نه تنها به بهبود عملکرد دستگاهها کمک میکند، بلکه در سطح کلان نیز بر کنترل هزینههای دولت و کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر خواهد بود.
وی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری خواست در تبیین و انتقال سیاستهای دولت و برنامههای اصلاحی نقش فعالتری ایفا کنند و افزود: همراهی کارکنان در فرهنگسازی، اجرای برنامهها و استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد، یکی از الزامات موفقیت این رویکرد در نهاد ریاست جمهوری است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان ضمن قدردانی از مدیران و کارشناسان حاضر در نشست، ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همدلی همه بخشهای نهاد، نظام برنامهریزی عملیاتی، پاسخگویی و مدیریت مبتنی بر عملکرد به صورت کامل استقرار یافته و زمینه ارتقای کارآمدی و رضایتمندی در مجموعه فراهم شود.