استاندار تهران با اشاره به ابلاغ مصوبه اصلاحی هیئت وزیران در تاریخ 22 اردیبهشت‌ماه، اظهار داشت: طی هفته‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای تبیین و اجرای این مصوبه در سطح استان انجام شده و جلسات متعددی با اعضای هیئت مؤسس، هیئت امناء، شرکت‌های خدماتی، فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شده است.

وی افزود: دبیرخانه ستاد اجرایی ساماندهی لکه‌های صنعتی استان نیز با حضور میدانی در شهرستان‌های مختلف، ضمن برگزاری جلسات تخصصی با فرمانداران و فعالان مستقر در لکه‌های صنعتی، روند اجرای مصوبه را به‌صورت مستمر پیگیری کرده است.

معتمدیان با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی در این حوزه گفت: طی دو هفته گذشته برای 14 لکه صنعتی جدید، هیئت مؤسس تعیین شده و در مجموع تعداد لکه‌های صنعتی دارای متولی مشخص به 36 مورد از 38 لکه مشمول مصوبه رسیده و مقرر شد دو لکه صنعتی باقی‌مانده در شهرستان ری نیز تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف شده و اعضای هیئت مؤسس آنها معرفی شوند.

استاندار تهران همچنین از پیشرفت روند تشکیل شرکت‌های خدماتی در لکه‌های صنعتی خبر داد و اظهار کرد: تاکنون صورت‌جلسات مجامع عمومی 16 شرکت خدماتی به ثبت رسیده و فرآیند قانونی فعالیت آنها در حال تکمیل است.

عضو هیئت دولت در ادامه با تأکید بر اجرای دقیق مصوبه هیئت وزیران تصریح کرد: از تاریخ ابلاغ مصوبه دولت، صدور هرگونه مجوز جدید ساخت‌وساز صنعتی در محدوده 38 لکه صنعتی استان ممنوع است و هیچ‌یک از شهرداری‌ها مجاز به صدور پروانه جدید در این محدوده‌ها نیستند.

معتمدیان افزود: اداره کل امور شهری و شوراها و همچنین اداره کل بازرسی استانداری موظف شده‌اند بر حسن اجرای این موضوع نظارت مستمر داشته باشند و هرگونه تخلف احتمالی را بدون اغماض به مراجع ذی‌صلاح و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، اراضی باقی‌مانده در محدوده لکه‌های صنعتی صرفاً باید برای تأمین سرانه‌ها، خدمات عمومی و زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه‌ها اختصاص یابد.

وی همچنین بر تسریع در تهیه طرح‌های جامع ساماندهی لکه‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: مهندسان مشاور باید حداکثر ظرف دو هفته آینده قراردادهای مربوطه را منعقد کرده و پس از ابلاغ شرح خدمات، فرآیند تهیه طرح‌های جامع، مطالعات زیست‌محیطی و پایش وضعیت لکه‌های صنعتی را آغاز کنند.

معتمدیان ساماندهی لکه‌های صنعتی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان در حوزه توسعه صنعتی دانست و تأکید کرد: اجرای کامل مصوبه هیئت وزیران زمینه ارتقای زیرساخت‌ها، ساماندهی فعالیت واحدهای تولیدی، بهبود خدمات‌رسانی و رفع مشکلات حقوقی و مدیریتی این مجموعه‌ها را فراهم خواهد کرد.