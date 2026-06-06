رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
روز جهانی محیط زیست نه روزی برای تبریک بلکه روزی برای هشدار است
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفت: روز جهانی محیط زیست نه روزی برای تبریک، بلکه روزی برای هشدار برای تمامی تصمیمگیران و تصمیمسازان است تا در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در پیامی به مناسبت روز جهانی محیط زیست گفت: روز جهانی محیط زیست نه روزی برای تبریک، بلکه روزی برای هشدار برای تمامی تصمیمگیران و تصمیمسازان است تا در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند.
طبیعت به معنای عام و محیط زیست به معنای اخص آن، بستر اصلی رشد و نمو انسانهاست. هر فعالیتی که بشر امروزی برای رشد و تعالی انجام میدهد، تنها در بستر طبیعت امکانپذیر است، اما اگر امروز به قواعد طبیعت احترام نگذاریم، همه دستاوردها و پیشرفتهای بشر در عرصههای مختلف در آینده امکانپذیر نخواهد بود.
گسترش آلایندگیها در منابع آب و خاک، روند پرسرعت تغییر اقلیم و همچنین بحران جدی دسترسی به منابع آب شیرین و دهها چالش بینالمللی در حوزه محیطزیست امروزه میتواند بقای نوع بشر و سایر موجودات زنده را با چالش جدی روبهرو کند و امکان زیست میلیاردها انسان را با مخاطره مواجه سازد. در صورت وقوع چنین چالشهایی حتی در ابعاد کوچک، دیگر تصمیمات سیاستمداران، تدبیر خردمندان و علم دانشمندان نیز توانایی خارج کردن بشر از ورطه پیشرو را نخواهند داشت.
از همین روی، 5 ژوئن، روز جهانی محیط زیست، نه روزی برای تبریک، بلکه روزی برای هشدار برای تمامی تصمیمگیران و تصمیمسازان است تا در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند. این روز همچنین روزی برای اطلاعرسانی عمومی از فرصتهایی است که طبیعت به عنوان مادر بشر در اختیار ما گذاشته و چالشهایی است که مواجهه نابخردانه بشر منجر به آن شده است.
جنگ تحمیلی ناجوانمردانه در سال گذشته خسارتهای بزرگی را بر کشور ما تحمیل کرد. شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان و مردم بیگناه ایران اسلامی داغی به بزرگی تاریخ انقلاب اسلامی بود، اما این دو جنگ خسارتهای جدی هم بر پیکر طبیعت کشورمان تحمیل کرد. این خسارت دستبرگزار توسط کشورهایی بر ما تحمیل شد که به آشکارا هیچ احترامی برای قواعد بینالمللی محیطزیست و هیچ قواعد بشری و اخلاقی قائل نیستند. سردمداران غربی در حالی سخن از محیط زیست و حقوق بشر میکنند که خود در عمل به آنچه بر زبان میآورند، منفعلترین هستند.
دولت چهاردهم با دستور ریاست محترم جمهور از روز نخست آغاز به کار خود، احترام به قواعد و قوانین محیطزیستی را در دستور فعالیتهای خود قرار داده است و ما نیز در شورای اطلاعرسانی دولت، انتشار جامع و دقیق اخبار و رویدادهای محیطزیستی را در راستای تنویر افکار عمومی در دستور کار این شورا قرار دادهایم. به امید روزهای روشن و پربرکت برای میهن عزیزمان و طبیعت زیبای ایران بزرگ.