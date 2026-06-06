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علی جنگروی رئیس خانه احزاب تهران شد

علی جنگروی رئیس خانه احزاب تهران شد
کد خبر : 1795072
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عضو شورای مرکزی حزب ترقی با رای اکثریت اعضا، به عنوان رئیس خانه احزاب تهران انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در انتخابات امروز هیئت رئیسه خانه احزاب استان تهران ، علی جنگروی عضو شورای مرکزی حزب ترقی با رای اکثریت اعضا، به عنوان رئیس خانه احزاب انتخاب شد.

همچنین در ادامه این جلسه فتوحی از فراکسیون اصولگرایان به عنوان نایب رئیس اول و حجت نظری از فراکسیون اصلاح طلبان به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند

شایان ذکر است مدیریت در فرمانداری تهران ، شهرداری تهران و ایران خودرو برخی از سوابق کاری جنگروی می‌باشد.

علی جنگروی رئیس خانه احزاب تهران شد

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