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پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت آیت‌الله فیاض

پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی درگذشت آیت‌الله فیاض
کد خبر : 1795033
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آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی رحلت آیت الله العظمی اسحاق فیاض پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا متن پیام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال فقیه اهل بیت و عالم متقی، مرجع عالیقدر، آیت الله العظمی حاج شیخ محمد اسحاق (قدس‌سره) موجب تألم و تأثر قلوب مؤمنان و ارادتمندان به ساحت علم و فضیلت گردید.

ایشان عمر پربرکت و شریف خویش را در راه ترویج معارف نورانی مکتب حقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) سپری نمود و با مجاهدت‌های علمی و تدریس مداوم فقه و اصول و پرورش شاگردان، نقش بسزایی در پویایی و استمرار مدرسه فقهی-اصولی نجف اشرف ایفا کرد. فقدان این شخصیت ممتاز، ضایعه‌ای بزرگ در حوزه مقدسه نجف اشرف است.

اینجانب، این مصیبت را به محضر مقدس حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنا فداه)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و شاگردان و دوستداران آن فقیه وارسته تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه ایزد منّان برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی، و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان، شکیبایی و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 

۱۶ خرداد 

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