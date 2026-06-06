وزیر کشور به تهران‌ بازگشت

وزیر کشور در جریان این سفر علاوهبر شرکت در پنجمین نشست وزیران امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، با تعدادی از همتایان خود دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفت,گو و تبادل نظر کرد.