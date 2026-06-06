وزیر کشور به تهران بازگشت
وزیر کشور که برای شرکت در نشست وزیران امور داخلی و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به قرقیزستان سفر کرده بود، ساعاتی پیش به تهران بازگشت.
به گزارش ایلنا اسکندر مومنی، وزیر کشور، عصر امروز (شنبه ۱۶ خرداد) پس از سفری دوروزه به بیشکک در قرقیزستان به تهران بازگشت.
وزیر کشور در جریان این سفر علاوهبر شرکت در پنجمین نشست وزیران امور داخلی و امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ضمن تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، با تعدادی از همتایان خود دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقهای و بینالمللی گفت,گو و تبادل نظر کرد.