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انفجار‌های کنترل شده در بندرعباس از ۱۶ خرداد تا چهار روز

انفجار‌های کنترل شده در بندرعباس از ۱۶ خرداد تا چهار روز
کد خبر : 1794909
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احتمال شنیدن صدای انفجار از امروز ۱۶ خردادماه تا چهارشنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.

به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده از دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار به مدت چهار روز از امروز ۱۶ خردادماه تا چهارشنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.

نفیسی افزود: صدای انفجار ممکن است شدید باشد اما شهروندان نگران نباشند.

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