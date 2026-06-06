انفجارهای کنترل شده در بندرعباس از ۱۶ خرداد تا چهار روز
احتمال شنیدن صدای انفجار از امروز ۱۶ خردادماه تا چهارشنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.
به گزارش ایلنا، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: به دلیل خنثیسازی و انفجار کنترل شده پرتابه عملنکرده و باقیمانده از دشمن در حملات آمریکایی-صهیونی به مناطقی در شهر بندرعباس، احتمال شنیدن صدای انفجار به مدت چهار روز از امروز ۱۶ خردادماه تا چهارشنبه ۲۰ خردادماه در شهر بندرعباس وجود دارد.
نفیسی افزود: صدای انفجار ممکن است شدید باشد اما شهروندان نگران نباشند.