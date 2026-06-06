صیانت از منابع عمومی و کاهش هزینههای جاری با «عدالت هوشمند»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش ۴۱ درصدی خرید کاغذ در دادگستری سمنان با توسعه پرونده تمام الکترونیک و تحقق صرفهجویی در چارچوب عدالت هوشمند خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: یکی از ملموسترین ثمرات «عدالت هوشمند»، صیانت از منابع عمومی و کاهش هزینههای جاری است.
دادگستری استان سمنان با توسعه «پرونده تمام الکترونیک» و دستیابی به نرخ ۸۴ درصدی تشکیل پرونده بدون کاغذ، توانسته است خرید کاغذ را در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۴۱ درصد کاهش دهد. تحول دیجیتال در دستگاه قضا، علاوه بر تسهیل و تسریع خدمترسانی، بهرهوری و صرفهجویی را نیز به همراه دارد.