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پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی ارتحال آیت‌الله فیاض

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی ارتحال آیت‌الله فیاض
کد خبر : 1794845
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حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، با صدور پیامی، ارتحال آیت‌الله‌شیخ محمد اسحاق فیاض را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،  متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را به محضر حضرت صاحب‌الزمان ارواحنا له الفداء، حوزه علمیه نجف اشرف، حوزه‌های علمیه و عموم شیعیان و ارادتمندان به اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌ویژه شیعیان گرانقدر افغانستان تسلیت عرض می‌نمایم .

آن فقید معظم از معاریف و مشاهیر حوزه علمیه نجف اشرف بودند و در نشر معارف آل‌الله صلوات‌الله علیهم اجمعین، جهدی نیکو و ممتاز داشتند. فقدان ایشان، ثلمه‌ای بزرگ و ضایعه‌اى جبران‌ناپذیر است.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علوّ درجات ایشان را مسألت داریم.

 

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