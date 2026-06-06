به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را به محضر حضرت صاحب‌الزمان ارواحنا له الفداء، حوزه علمیه نجف اشرف، حوزه‌های علمیه و عموم شیعیان و ارادتمندان به اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌ویژه شیعیان گرانقدر افغانستان تسلیت عرض می‌نمایم .

آن فقید معظم از معاریف و مشاهیر حوزه علمیه نجف اشرف بودند و در نشر معارف آل‌الله صلوات‌الله علیهم اجمعین، جهدی نیکو و ممتاز داشتند. فقدان ایشان، ثلمه‌ای بزرگ و ضایعه‌اى جبران‌ناپذیر است.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علوّ درجات ایشان را مسألت داریم.

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