به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه ۱۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس و در تایید واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات و ادعاهای رئیس‌جمهور لبنان به زبان عربی نوشت: «آن‌که کنارش ایستاده را می‌فروشد و آن‌که روبه‌رویش ایستاده را می‌خرد. کسی که از او حمایت کرده را رها می‌کند و از کسی که او را در تنگنا گذاشته، پشتیبانی می‌کند!»