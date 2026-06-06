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کنایه بقایی به ادعاهای رئیس‌جمهور لبنان

کنایه بقایی به ادعاهای رئیس‌جمهور لبنان
کد خبر : 1794841
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سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای رئیس‌جمهور لبنان علیه ایران، در پیامی تلویحی نوشت: آن‌که کنارش ایستاده را می‌فروشد و آن‌که روبه‌رویش ایستاده را می‌خرد.

 به گزارش ایلنا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه شنبه ۱۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس و در تایید واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات و ادعاهای رئیس‌جمهور لبنان به زبان عربی نوشت: «آن‌که کنارش ایستاده را می‌فروشد و آن‌که روبه‌رویش ایستاده را می‌خرد. کسی که از او حمایت کرده را رها می‌کند و از کسی که او را در تنگنا گذاشته، پشتیبانی می‌کند!»

 

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