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رفیع‌زاده:

طرح مانا⁩ برشی استانی از برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم⁩ است

طرح مانا⁩ برشی استانی از برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم⁩ است
کد خبر : 1794786
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معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: تفویض اختیار، اصلاح فرآیندها و چابک‌سازی، موجب بهره‌وری و تسریع خدمت‌رسانی به مردم است

به گزارش ایلنا، متن پیام علاءالدین رفیع‌زاده در شبکه ایکس به شرح زیر است:

طرح مانا⁩ برشی استانی از برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم⁩ است که با اجرای آن نظام اداری از تمرکز به حکمرانی محلی هوشمند حرکت می‌کند.

تفویض اختیار، اصلاح فرآیندها و چابک‌سازی، موجب بهره‌وری و تسریع خدمت‌رسانی به مردم است.‌با تأکید رئیس‌جمهور، استان‌ها محور تحول می‌شوند.

 

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