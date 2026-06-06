رفیعزاده:
طرح مانا برشی استانی از برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: تفویض اختیار، اصلاح فرآیندها و چابکسازی، موجب بهرهوری و تسریع خدمترسانی به مردم است
به گزارش ایلنا، متن پیام علاءالدین رفیعزاده در شبکه ایکس به شرح زیر است:
طرح مانا برشی استانی از برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم است که با اجرای آن نظام اداری از تمرکز به حکمرانی محلی هوشمند حرکت میکند.
تفویض اختیار، اصلاح فرآیندها و چابکسازی، موجب بهرهوری و تسریع خدمترسانی به مردم است.با تأکید رئیسجمهور، استانها محور تحول میشوند.