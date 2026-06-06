به گزارش ایلنا، متن پیام علاءالدین رفیع‌زاده در شبکه ایکس به شرح زیر است:

طرح مانا⁩ برشی استانی از برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم⁩ است که با اجرای آن نظام اداری از تمرکز به حکمرانی محلی هوشمند حرکت می‌کند.

تفویض اختیار، اصلاح فرآیندها و چابک‌سازی، موجب بهره‌وری و تسریع خدمت‌رسانی به مردم است.‌با تأکید رئیس‌جمهور، استان‌ها محور تحول می‌شوند.

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