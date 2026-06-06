انفجارهای کنترلشده در خارج محدوده شهری دزفول
کد خبر : 1794751
انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول اعلام کرد: از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز شنبه ۱۶ خرداد، انفجارات کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام خواهد شد؛ لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجارها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.