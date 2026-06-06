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انفجار‌های کنترل‌شده در خارج محدوده شهری دزفول

انفجار‌های کنترل‌شده در خارج محدوده شهری دزفول
کد خبر : 1794751
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انفجارهای کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول اعلام کرد: از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز شنبه ۱۶ خرداد، انفجارات کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام خواهد شد؛ لذا شهروندان محترم در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

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