به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از برگزاری جلسه وبیناری فردا (یکشنبه) با حضور «وزیر نفت»، «سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور» و نمایندگان مجلس خبر داد.

وی گفت: در این نشست، سیاست‌ها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت مورد بررسی و پیگیری لازم قرار خواهد گرفت.

به گفته گودرزی، در جلسه فردا هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر برای گره گشایی از دغدغه های مردم و عبور از ناترازی انرژی با کمترین فشار بر جامعه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

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