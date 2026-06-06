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گودرزی خبر داد؛

جلسه فردای مجلس با پاک‌نژاد و سقاب اصفهانی

جلسه فردای مجلس با پاک‌نژاد و سقاب اصفهانی
کد خبر : 1794747
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سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از جلسه وبیناری مجلس با حضور وزیر نفت و رئیس سازمان انرژی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از برگزاری جلسه وبیناری فردا (یکشنبه) با حضور «وزیر نفت»، «سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور» و نمایندگان مجلس خبر داد.

وی گفت: در این نشست، سیاست‌ها و اقدامات دولت در جهت پایداری زنجیره تأمین و توزیع سوخت مورد بررسی و پیگیری لازم قرار خواهد گرفت.

به گفته گودرزی، در جلسه فردا هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر برای گره گشایی از دغدغه های مردم و عبور از ناترازی انرژی با کمترین فشار بر جامعه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

 

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