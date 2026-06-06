وصول بیش از ۱۶۶ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی

به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح عملکرد دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از رشد قابل توجه شاخص‌های مختلف ثبتی، درآمدی و خدماتی این سازمان خبر داد و گفت: علیرغم شرایط خاص کشور و تداوم جنگ ۴۰ روزه در فروردین‌ماه، عملکرد سازمان ثبت در بسیاری از حوزه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و ادامه جنگ ۴۰ روزه در نخستین ماه سال، خوشبختانه به واسطه حضور مستمر و فعال همکاران در واحدهای ثبتی، شاهد رشد عملکردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مقایسه با دو ماهه سال گذشته بوده‌ایم.

وی افزود: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۸۳۹ هزار و ۲۹۹ فقره سند مالکیت صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۸۲۶ هزار و ۳۳۹ فقره، رشد ۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، طی دو ماهه نخست امسال ۷۵ هزار و ۳۴۹ فقره سند مالکیت صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۵ هزار و ۹۵۱ فقره، رشد ۱۴ درصدی داشته است.

بابایی با اشاره به عملکرد سازمان در حوزه اسناد صادره موقوفات گفت: در دو ماهه سال جاری ۵ هزار و ۱۲۲ فقره سند مالکیت موقوفه صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴ هزارو ۱۵ فقره سند در حوزه اوقاف صادر شده بود شاهد رشد ۲۸ درصدی هستیم.

وی همچنین از رشد صدور اسناد مالکیت دولتی خبر داد و افزود: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۸ هزار و ۸۹۰ فقره سند مالکیت دولتی صادر شده است که در مقایسه با ۲۲ هزار و ۷۲۲ فقره سند صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: در دو ماهه امسال، دو میلیون و ۵۳۱ هزار و ۳۸۲ فقره سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دو میلیون و ۲۴۵ هزار و ۶۶۵ فقره، افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بابایی در ادامه گفت: میزان وصول معوقات بانکی در دو ماهه نخست سال جاری به ۱۶۶ هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۹۰۱ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۸۲۲ ریال رسیده است که در مقایسه با رقم ۱۵۵ هزار و ۳۹۹ میلیارد و ۲۹۳ میلیون و ۶۳ هزار و ۸۴۳ ریال در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷ درصدی داشته است.

وی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی سازمان را درآمدهای وصولی دانست و اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، میزان درآمدهای وصولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ۲۶ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۲۸۵ ریال رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۲۸ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۱۵۹ ریال بوده است. این آمار نشان‌دهنده رشد ۱۵۳ درصدی درآمدهای وصولی سازمان در دو ماهه نخست سال جاری است.

بابایی تأکید کرد: این موفقیت‌ها در حالی به دست آمده که کشور در ماه‌های ابتدایی سال با شرایط خاص و ادامه جنگ ۴۰ روزه مواجه بوده است. با این وجود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بسیاری از شاخص‌ها عملکردی مطلوب، قابل قبول و رو به رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

وی در پایان از تلاش‌های کارکنان و مدیران واحدهای ثبتی سراسر کشور قدردانی کرد و گفت: جا دارد از تمامی همکاران ثبتی که با حضور مستمر و خدمت‌رسانی مؤثر زمینه تحقق این دستاوردها را فراهم کردند، تقدیر و تشکر کنم.

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