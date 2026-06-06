به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بین‌الملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظریه‌پردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدید شکل گرفت.

اعتراف رسانه‌های غربی (رویترز و گاردین) به نیاز ترامپ به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت است.