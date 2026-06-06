ولایتی:
ترس تاریخی نظریهپردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد
مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل در توئیتی نوشت: خوشخیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
کابوس دیرینه و ترس تاریخی نظریهپردازان غربی از قدرت گرفتن ایران به واقعیت مبدل شد و هندسه جدید شکل گرفت.
اعتراف رسانههای غربی (رویترز و گاردین) به نیاز ترامپ به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز، گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت است.
معماری جدید هندسه قدرت برپایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت.
«خوشخیالی دیپلماتیک، هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه».